Esta isla tiene una de las mejores vistas del mundo: un mirador 360º sobre miles de islotes de piedra en pleno Patrimonio de la Humanidad

Hay paisajes que impresionan desde el primer vistazo, pero solo se entienden de verdad cuando se miran desde ángulos distintos. La bahía de Halong es uno de ellos. En Halong, la bahía cambia por completo según la mires: desde la cubierta de un barco, desde un kayak a ras del agua o desde lo alto de una pequeña isla. Ese juego de perspectivas es lo que convierte este rincón del norte de Vietnam en uno de los paisajes más sorprendentes de Asia, reconocido además como Patrimonio de la Humanidad.

La Bahía de Halong, en Vietnam, es una maravilla natural declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, famosa por sus miles de islas de piedra caliza y aguas esmeralda / @Launchmetrics Spotlight / Khoa Nguyen / Agencia iStock

"Halong se disfruta más cuando se combina la navegación con paradas que cambian la forma de verla", explica Jorge de la Peña, embajador de Vietnam en PANGEA. "Subir al mirador de Ti Top, entrar en una gran cueva o pasar una noche a bordo para quedarse en la bahía cuando el ritmo baja".

Qué ver en la Isla Ti Top: el mirador 360º con vistas a los islotes de la bahía de Halong

Hay un momento muy concreto que define el viaje: subir los 400 escalones de Ti Top y encontrarse arriba con una vista abierta de 360 grados sobre la bahía. Desde ese mirador, el paisaje deja de ser una sucesión de islotes y pasa a sentirse como un conjunto inmenso, casi infinito, donde el agua se cuela entre miles de formaciones de piedra.

El mirador de la isla Titop, ubicada en la bahía de Halong, Vietnam, ofrece una vista panorámica espectacular y tiene una playa de arena blanca en forma de media luna / Istock / Zulman

La subida es breve, pero el efecto es inmediato. Abajo quedan los barcos, la pequeña playa y el movimiento del embarcadero; arriba, la bahía se abre en todas direcciones y los islotes pasan de parecer dispersos a formar un dibujo casi continuo de roca y agua. Desde Club VIAJAR y PANGEA recomiendan incluir esta parada al viajar a Vietnam porque permite entender Halong desde una perspectiva mucho más completa: no solo como un lugar para navegar, sino como uno de los paisajes más bonitos del recorrido.

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Navegar por la bahía de Halong: recorrer los islotes en barco

Después de verla desde arriba, volver al barco cambia por completo la percepción del lugar. Ahora, la navegación ya no es un simple desplazamiento, sino la forma natural de entrar en el paisaje: los islotes van apareciendo poco a poco, el agua se abre entre formaciones de caliza y la cubierta se convierte en el mejor sitio para dejar pasar el tiempo y disfrutar de la naturaleza.

Vivir la Bahía de Halong desde la cubierta es la experiencia definitiva: amaneceres y atardeceres mágicos entre montañas kársticas de Vietnam / Istock / lena_serditova

Es ahí cuando el viaje empieza a tomar ese aire 'disfrutón'. Sentarse en la cubierta mientras el barco avanza despacio, ver pasar pequeñas embarcaciones o mirar cómo la piedra cambia de color al final del día forma parte de la experiencia. Halong tiene algo especial y es que invita a hacer menos para disfrutar más el lugar.

Visitar la Cueva Sung Sot: una de las formaciones más grandes de Halong

Sung Sot es ese cambio de paisaje que se agradece. Después de horas de agua, horizonte y roca vista desde fuera, entrar en la cueva obliga a mirar el paisaje desde dentro. Es una de las más grandes y conocidas de la bahía, y eso se nota desde el primer momento: salas enormes, techos altos y un recorrido que avanza entre formaciones iluminadas.

La Cueva de Sung Sot Es conocida como "Cueva Sorpresa" porque su entrada estrecha da paso a dos cámaras gigantescas con techos altos y formaciones únicas. / Istock / freedom_naruk

Lo interesante de Sung Sot no es solo que sea una de las cuevas más grandes de Halong, sino el contraste con el resto del paisaje. Halong suele asociarse a una imagen abierta, casi infinita, y de pronto Sung Sot te descubre el interior de la piedra. Esa alternancia entre cubierta y cueva, entre mar y roca cerrada, es una de las cosas que mejor equilibran el recorrido y evitan que la bahía se viva siempre desde la misma distancia.

Bahía de Lan Ha: navegación más tranquila entre islotes y calas

Para quienes quieren una versión algo más serena del paisaje, Lan Ha aporta un matiz muy interesante. Comparte el mismo universo de caliza, agua y vegetación suspendida sobre los islotes, pero también es mucho más tranquila. Disfrutar de más espacio para remar, entrar en pequeñas calas o alargar la navegación sin tanta concentración en los puntos más clásicos. Además, forma parte del mismo conjunto patrimonial ampliado junto a Halong y el archipiélago de Cat Ba.

La Bahía de Lan Ha es una alternativa impresionante y menos masificada que la Bahía de Halong en Vietnam, caracterizada por sus aguas tranquilas y formaciones calizas / Istock / OSCAR ESPINOSA

Desde Club VIAJAR y PANGEA recomiendan esta opción cuando el viaje busca precisamente eso: una bahía menos apresurada, donde el kayak y haya tiempo para detenerse en calas más discretas. En Lan Ha, la bahía se vive de forma más cercana; no tanto como un gran icono que contemplar, sino como un paisaje en el que apetece quedarse un poco más.

Dormir en la bahía de Halong: diferencias entre excursión de día y noche a bordo

Aquí la elección importa de verdad. Una excursión de día encaja si el itinerario va justo y permite ver la imagen esencial de la bahía, pero concentra todo en pocas horas. Pasar una noche a bordo cambia bastante la experiencia, porque incorpora dos momentos que no se viven igual en una visita corta: el atardecer, cuando los barcos de un día se marchan, y la mañana siguiente, cuando la bahía vuelve a quedarse casi en silencio. Los cruceros nocturnos suelen combinar navegación, cuevas, kayak y actividades suaves a bordo.

El amanecer en la Bahía de Halong, Vietnam, es una de las experiencias más escénicas y tranquilas que ofrece este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO / Istock / Geoff_Whittle

La ventaja real no es solo dormir en un camarote sobre el agua, sino sentir que la Bahía de Halong es un poco tuya, aunque sea por un instante. Cenar mientras los islotes ya están en sombra, levantarse temprano y salir a cubierta antes del desayuno o ver la niebla baja entre las rocas hace que Halong se convierta en un recuerdo inolvidable.

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Las calles de Hanoi, la capital cultural de Vietnam, on un "caos hermoso", caracterizadas por un tráfico incesante de motos, bullicio constante, comida callejera abundante y una cultura viva que ocupa aceras y vías / Istock / MariaUspenskaya

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