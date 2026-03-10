La isla donde los fiordos rozan el cielo: glaciares que desembocan en lagos turquesa imposibles

Hablar de la Isla Sur de Nueva Zelanda es hablar de un territorio donde la naturaleza no es un simple decorado, es la protagonista. Si pienso en un viaje a Nueva Zelanda, inevitablemente me voy a la mitad sur del país, a Te Waipounamu, la isla de las aguas verdes. Aquí el paisaje se siente en la piel, el viento frío que baja de los Alpes del Sur, el olor húmedo de la selva templada, el crujido del hielo milenario bajo los pies.