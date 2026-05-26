La isla que muchos viajeros prefieren antes que Bora Bora tiene forma de corazón: lagunas cristalinas, montañas cubiertas de selva y playas tranquilas

El ferry sale de Tahití y, en menos de una hora, el perfil de Moorea empieza a crecer sobre el Pacífico. Primero aparecen las montañas, afiladas y verdes; después, la línea clara de la laguna. Y al acercarse, las dos grandes bahías del norte que recortan la isla y ayudan a dibujar esa silueta de corazón reconocible desde el aire. Moorea está a unos 17 kilómetros de Tahití, lo que la convierte en una de las islas más accesibles de la Polinesia Francesa.

Alojarte en un bungalow overwater (sobre el agua) en Moorea ofrece una experiencia inolvidable. Es una alternativa más accesible, cercana y auténtica que Bora Bora, con un paisaje montañoso espectacular y aguas cristalinas llenas de vida marina. Moorea, Polinesia Francesa / GuiMesquita / ISTOCK

La comparación con Bora Bora aparece casi siempre, pero Moorea juega otra liga: menos enfocada al gran icono de luna de miel y más fácil de vivir con calma. Aquí el viaje se disfruta entre baños en la laguna, carreteras costeras, snorkel con rayas, miradores sobre montañas volcánicas y pequeños hoteles donde el Pacífico se siente más auténtico. Para quienes deciden viajar a Polinesia Francesa, Moorea funciona muy bien como isla de entrada o como alternativa a otras islas más conocidas.

Belvédère de Moorea: el mirador de las dos bahías

Subir al Belvédère es una de las mejores formas de empezar a leer la isla. Desde arriba, Cook’s Bay y Opunohu Bay aparecen separadas por el monte Rotui, con la laguna, el arrecife y las montañas formando una de las panorámicas más reconocibles de la Polinesia. Esa vista ayuda a entender por qué Moorea parece tan compacta y, al mismo tiempo, tan espectacular: en un solo encuadre caben bahías profundas, selva, picos volcánicos y agua turquesa.

El Mirador de Belvedere (Belvedere Lookout), ubicado en la isla de Moorea (Polinesia Francesa), es famoso por ofrecer una de las vistas panorámicas más espectaculares del Monte Rōtui. Esta icónica cima volcánica es la segunda más alta de Moorea con 899 metros de altitud / Istock / William Perry

Merece la pena llegar temprano, antes de que el calor apriete y antes de que suban muchos vehículos. Desde el aparcamiento salen varias caminatas, pero incluso sin hacer una ruta larga, el mirador ya justifica la subida. La experiencia mejora si se combina con una parada en Opunohu Bay y con alguno de los pequeños puestos de fruta o zumo de piña del interior, porque Moorea también se recorre entre plantaciones, caminos secundarios y valles verdes, no solo desde la playa.

Moorea entre mitos y montañas: la leyenda del lagarto dorado

Desde el mirador del Belvédère, las bahías de Cook y Opunohu parecen abrir la isla en dos entre montañas cubiertas de selva. Allí es donde muchos guías locales cuentan una de las leyendas más conocidas de Moorea: la historia de un gran lagarto dorado llamado Moo’rea que, según la tradición, golpeó la costa con su cola, partiendo la montaña en dos y dio forma a las dos bahías del norte.

Moorea es una joya volcánica de la Polinesia Francesa famosa por su espectacular geografía: imponentes montañas verdes que se sumergen en una laguna cristalina. / Istock

Más allá del relato, lo interesante es cómo estas historias siguen presentes en la cultura de Moorea: las montañas tienen nombres propios, las bahías conservan un fuerte valor espiritual y muchos guías locales mezclan paisaje y tradición mientras recorren la isla. En Polinesia, la naturaleza y la mitología todavía avanzan juntas: una montaña puede ser también un ancestro, una bahía puede guardar un relato y el viaje gana profundidad cuando se escucha lo que los habitantes llevan generaciones contando sobre estos lugares.

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Lagunas y jardines de coral: nadar entre rayas, tiburones y peces tropicales

La laguna es el gran escenario de Moorea. En las salidas en barco se navega entre Cook’s Bay y Opunohu Bay, se cruza agua de varios tonos de azul y se hacen paradas para ver tortugas, peces tropicales, rayas y tiburones de arrecife en zonas poco profundas. Muchas excursiones combinan snorkel, jardines de coral y explicaciones de los guías sobre la vida marina y las leyendas locales.

Hacer snorkel en Moorea (Polinesia Francesa) permite nadar en aguas cristalinas entre tiburones de punta negra, rayas, tortugas marinas, delfines, peces tropicales y corales. Además, entre julio y noviembre, es posible nadar con ballenas jorobadas / Istock

La experiencia tiene mucho más valor cuando no se vive con calma. Lo interesante es entrar despacio al agua, dejar que las rayas se muevan alrededor, mirar el fondo de coral y entender que la laguna es un espacio vivo que se puede disfrutar con respeto. En Moorea, el snorkel es sencillo: basta una máscara, buena visibilidad y tiempo para flotar sin prisa entre azules, corales y peces que aparecen a pocos metros de la orilla o del barco.

Temae y Tiahura: playas para bajar el ritmo sin aislarse del todo

Temae es una de las playas más bonitas y accesibles de Moorea, con arena clara, vistas hacia Tahití y una laguna donde el color del agua cambia según la luz. Es una buena opción para quienes quieren playa sin organizar una excursión larga: se llega por carretera, se nada cerca de la orilla y, si las condiciones acompañan, el snorkel permite ver peces en la zona del arrecife. Sandra Conesa, embajadora de Polinesia en PANGEA, la recomienda como uno de los mejores puntos para combinar baño y snorkel en la isla.

El atardecer en Moorea (Polinesia Francesa) es un espectáculo visual único donde el sol se esconde tras el perfil montañoso de la isla, tiñendo el cielo de intensos naranjas, rosas y violetas que se reflejan en sus tranquilas aguas turquesa. / Istock

En la zona de Tiahura, al oeste, la experiencia es distinta: atardeceres más largos, motus (pequeños islotes de arena y vegetación típicos de la Polinesia) y una laguna perfecta para pasar el día haciendo snorkel. Aquí el plan puede ser pasar la tarde en la playa, salir en kayak o reservar una excursión hacia los bancos de arena y jardines de coral. Moorea tiene esa ventaja frente a otras islas más remotas: permite sentirse en pleno Pacífico sin renunciar a moverse con facilidad entre playas, restaurantes y pequeños alojamientos.

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Pensar en Polinesia Francesa abre muchas posibilidades: Moorea, Bora Bora, Tahití, atolones menos conocidos, lagunas, excursiones marinas y alojamientos muy distintos entre sí. Dar forma a todo eso con ayuda de expertos permite decidir cuántas islas combinar, qué tipo de estancia elegir y cómo equilibrar playa, snorkel, paisaje interior y descanso haciendo que el viaje tenga sentido.

Las Islas de Tahití (la Polinesia Francesa) son un paraíso tropical en el océano Pacífico Sur compuesto por 118 islas y atolones. Famosas por sus aguas turquesas, picos volcánicos y playas de arena blanca o negra, se dividen en cinco archipiélagos principales cuyas islas se extienden en un área tan grande como Europa / Istock

La ventaja de un viaje personalizado está precisamente ahí: en adaptar el recorrido al tipo de experiencia que buscas, desde una Moorea más activa y cercana hasta una extensión a otras islas de la Polinesia Francesa con un ritmo más exclusivo o más remoto.

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