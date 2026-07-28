Uno de los destinos más completos para viajar en pareja está de oferta esta semana: playas infinitas, casas coloniales y mercados históricos

Recuerdo una foto de una playa infinita, bordeada por un lado por un mar turquesa y, por el otro, por una pasarela de palmeras. Esa imagen se acercaba mucho a mi idea de paraíso en la tierra, especialmente si la aspiración es un rincón tropical en el que desaparecer a ojos del resto del mundo.

Esta imagen de Mauricio se parece mucho a la primera foto que vi del país / Unsplash / Teodor Kuduschiev

La foto era de Isla Mauricio, y después de verla descubrí que, lejos de ser un destino donde el único provecho que se puede sacar al tiempo es disfrutar de sus playas, es uno de los viajes más completos del mundo. El país reúne playas de arena blanca con agua turquesa, montañas volcánicas y una capital colonial que no pide, sino exige ser descubierta.

Además, esta semana, gracias a Club VIAJAR y PANGEA, es posible reservar un viaje a Isla Mauricio durante 10 días por un precio irrepetible: desde 1391 euros, vuelos y alojamiento incluidos. Te contamos todo lo que tiene que ofrecer el minúsculo paraíso del Índico.

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Qué hacer en tu primer viaje a Isla Mauricio

En un primer viaje a Isla Mauricio, recomendamos empezar poniendo un poco de contexto con una visita a Port Luis, su capital. Esta urbe reúne edificios de herencia colonial francesa y británica que se entremezclan con influencias procedentes de India, China, otros países africanos y la cultura criolla. En consecuencia, se crea una amalgama de referencias única en todo el muno.

Port Luis, capital de Mauricio, es esencial para poner en contexto la realidad del país / Istock

¿Visitas imprescindibles? No dejes de entrar al Jardín Botánico, donde podrás caminar entre plantas tropicales; de hacer una parada en el Aapravasi Ghat, que recuerda todas las comunidades que han dejado su huella en Mauricio; y de recorrer el Central Market, un mercado tradicional donde comprar fruta tropical, vanilla para llevar a casa o comida callejera para continuar el viaje.

Las aguas turquesas de Mauricio son uno de sus grandes atractivos / Unsplash / Dylan Shaw

Después de Port Luis, toca sentar parada en uno de los hoteles de ensueño que salpican las playas de Isla Mauricio. Desde esta base podemos pasar los días descansando bajo la sombra de las palmeras o explorar los fondos marinos haciendo esnórque, buceando o haciendo una salida para nadar con delfines.

El interior de Mauricio también es un paraíso tropical / Unsplash / Emil Karlsen

Cuando tengamos ganas de seguir explorando el país, nos dirigiremos a Bois Chéri, las tierras altas del sur. Los expertos de VIAJAR y los embajadores de PANGEA recomiendan este entorno por su paisaje radicalmente distinto: aquí pasamos de las playas a las plantaciones de té, las cascadas y la naturaleza de interior.

Las plantaciones de té son uno de los grandes motores económicos de Mauricio / Istock

Cuándo viajar a Isla Mauricio

La temporada seca en Isla Mauricio va desde mayo hasta octubre, con temperaturas suaves de entre 20 y 25 grados en la costa.

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Cuánto cuesta viajar a Isla Mauricio

Solo hasta el 31 de julio, Club VIAJAR y PANGEA te ofrecen la oportunidad de viajar a Isla Mauricio durante 10 días por un precio especial desde 1391 euros, vuelos y alojamientos incluidos.

La ventaja de reservar a través de la colaboración entre Club VIAJAR y PANGEA es que partes de la inspiración que proporcionan los expertos de VIAJAR a través de sus reportajes con el saber hacer y reservas con la atención excelente de PANGEA. Además, a partir de un itinerario que has leído en un artículo, puedes configurar tu viaje completamente a medida para ajustarse a tus intereses e inquietudes. Los embajadores PANGEA te ayudarán a determinar cuántos días necesitas en cada parada o si una experiencia merece la pena para invertir unas horas de tu viaje.

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Los hoteles de Mauricio te hacen sentir que verdaderamente estás en el paraíso / Unsplash / Romman Amin

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