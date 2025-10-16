Esta isla ofrece el lado más salvaje del Mediterráneo (y es nuestro destino soñado también en otoño)

Un par de calles decoradas con tiestos de flores completan una imagen propia de los años 20 del siglo pasado. Le pasa a Barcaggio, como a la mayoría de los espacios habitados de esta península, que cuando crees que estás llegando porque ya lo ves frente a ti, aún te falta un buen rato: el trazado con giros cerrados y el fuerte desnivel desde la espina de roca que recorre el centro del Cap Corse se encargan de ralentizar la marcha. Aún así, una vez doblado el extremo norte, la costa oeste se presenta tanto o más espectacular que la del este, con mayor cantidad de maquis o lenguas de tierra que se adentran en el mar formando ensenadas de gran belleza. En una de ellas está Centuri, que te acoge con un fuerte vendaval que levanta olas pasmosas, empujándote a buscar refugio en un puerto conocido por la pesca de la langosta. También es un buen lugar para degustar una excelente sopa de pescado, equiparable a la mejor bullabesa de la Costa Azul, o cualquier pescado del día pasado por la brasa.