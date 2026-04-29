Esta isla Patrimonio de la Humanidad es uno de los paisajes volcánicos más sorprendentes de Asia: acantilados de lava, cráteres y mujeres que bucean sin oxígeno

Hay destinos que cambian por completo la imagen que uno tiene de un país, y Jeju es uno de ellos. Aquí Corea del Sur se vuelve más abierta, más salvaje y mucho más ligada a la naturaleza: cráteres que emergen junto al mar, acantilados de lava negra y una isla donde el paisaje y la vida cotidiana giran siempre en torno al océano. El reconocimiento como Patrimonio Mundial se apoya precisamente en tres grandes hitos naturales de la isla: Hallasan, Seongsan Ilchulbong y el sistema de tubos de lava de Geomunoreum.

La cascada Jeongbang en la isla de Jeju es famosa por ser la única de Asia que cae directamente al océano / Istock / hitsujikumo33

Y es que viajar a Corea del Sur también puede significar desviarse de las grandes ciudades para descubrir un lugar con una identidad completamente distinta. Diana González, embajadora de Corea del Sur en PANGEA, explica que Jeju funciona especialmente bien cuando se combina costa, paisaje volcánico y cultura local, porque en pocos días permite pasar de un amanecer sobre un cráter a una caminata entre conos volcánicos o a un puerto donde las haenyeo siguen regresando del mar con la captura del día. La cultura de estas buceadoras fue inscrita por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial, y forma parte esencial de la personalidad de la isla.

Seongsan Ilchulbong: el cráter frente al mar que define el paisaje de Jeju

Si hay un lugar que condensa el carácter de Jeju, ese es Seongsan Ilchulbong. Este cono de toba se alza junto al mar en la costa este y fue reconocido como parte del Patrimonio Mundial por su valor geológico y por la fuerza visual de su silueta saliendo del océano. Subir temprano sigue siendo una de las mejores formas de empezar el día: el sendero es corto, la brisa entra desde el agua y, arriba, la luz va dibujando el borde del cráter mientras la costa se abre en todas direcciones.

En Corea del Sur, la isla de Jeju es uno de los lugares más mágicos del país. / Topic Photo Agency/Corbis

Después merece la pena quedarse en esa parte de la isla. Muy cerca, Gwangchigi Beach y Seopjikoji permiten seguir la mañana junto al mar, con caminos sencillos, hierba moviéndose con el viento y el perfil del cráter todavía visible al fondo. Son lugares donde disfrutar de la isla de Jeju sin necesidad de grandes planes: caminar un rato, sentarse frente al agua y dejar que el paisaje haga el resto.

Hallasan y los oreum: el paisaje volcánico que se disfruta caminando

En el centro se levanta Hallasan, la montaña más alta de Corea del Sur, y alrededor de ella se entiende de verdad que Jeju nació del fuego. Sus laderas cambian con la altitud, alternando bosque, roca y senderos más abiertos, y forman parte del conjunto natural protegido por la UNESCO junto a Seongsan Ilchulbong y Geomunoreum. No hace falta completar una gran ascensión para sentir esa dimensión volcánica: basta empezar a caminar para notar cómo el paisaje se va haciendo más áspero y amplio.

Gwaneumsa Trail en el Parque Nacional Hallasan, en la isla de Jeju, Corea del Sur / Joel Carillet / ISTOCK

Pero Jeju no se resume solo en Hallasan. Una de las cosas más especiales de la isla son los oreum, pequeños conos volcánicos repartidos por el territorio que invitan a caminatas mucho más accesibles. Subir uno al final de la tarde, con el viento soplando sin obstáculos y el mar apareciendo a lo lejos, da una idea muy clara de por qué esta isla se recuerda tanto por la forma en la que se recorre como por lo que se ve.

Las haenyeo de Jeju: una tradición única de buceo sin oxígeno

Jeju tiene una relación con el mar que no se parece a la de otros destinos costeros. Aquí siguen presentes las haenyeo, las buceadoras que se sumergen sin equipo de respiración para recolectar marisco y otros productos del mar. La UNESCO explica que muchas de ellas, incluso a edades muy avanzadas, siguen bajando a varios metros de profundidad y que esta cultura ha sido durante generaciones una pieza fundamental de la economía y la vida comunitaria de la isla.

Las haenyeo son buceadoras tradicionales de la isla de Jeju y su nombre significa literalmente "mujeres del mar" / Istock / Shanae Ennis-Melhado

Verlas desde la orilla, flotando apenas unos segundos antes de volver a sumergirse, o encontrarlas al regresar al puerto cambia por completo la forma de mirar ese paisaje. Después, sentarse en un restaurante sencillo junto al mar y probar abulón, erizo o pescado fresco ayuda a entender que en Jeju la costa sigue siendo una forma de vida. Desde Club VIAJAR y PANGEA recomiendan dedicar tiempo a esta parte del viaje porque es la que le da a la isla una personalidad realmente distinta dentro de Corea del Sur.

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Senderos Olle: caminar junto al mar entre acantilados y pueblos tranquilos

Una de las mejores maneras de bajar el ritmo en la isla es caminar por parte de la red de senderos Olle. Son 26 rutas que bordean Jeju y atraviesan costa, pueblos, campos y tramos de lava, y nacieron precisamente con la idea de acercar al viajero a una belleza más cotidiana, menos de postal rápida. En el propio lenguaje local, “olle” alude al pequeño camino que lleva hasta una casa, y esa idea resume bastante bien la experiencia.

El Camino Jeju Olle es una red de senderismo de 437 km en la isla de Jeju compuesta por 27 rutas que exploran la naturaleza y cultura local / Istock / Sanga Park

El día puede empezar caminando junto al mar, siguiendo muros de piedra volcánica, alargarse en una cafetería frente a las olas y terminar en un faro o en un puerto donde uno se queda más tiempo del previsto viendo cómo cae la tarde. Recomendamos reservar al menos una jornada para este tipo de recorrido, porque ahí aparece una Jeju más local.

Dol hareubang: las figuras de piedra volcánica que forman parte de la isla

En Jeju hay un elemento que aparece una y otra vez y que acaba formando parte del viaje casi sin buscarlo: las dol hareubang, las figuras de piedra volcánica que se encuentran en pueblos, accesos a templos o junto a caminos. Con sus rasgos sencillos de ojos saltones, manos sobre el vientre y sombrero tallado, se han convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la isla.

Los Dol Hareubang o "abuelos de piedra" son estatuas tradicionales talladas en basalto negro (roca volcánica) / Istock / Kokkai Ng

Más allá de su valor visual, tienen un origen ligado a la protección y a la cultura local. Tradicionalmente se colocaban a la entrada de los pueblos como guardianes, y hoy siguen marcando muchos espacios del día a día. Lo interesante es que no están concentradas en un solo lugar: aparecen mientras recorres la isla, en un puerto pequeño, a la entrada de un restaurante o junto a un sendero, integradas en la vida cotidiana.

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Cuando empiezas a pensar en un viaje es normal que surjan muchas preguntas: cuánto tiempo dedicar, cuál es la mejor época o cómo organizar el recorrido para que todo encaje. Resolver todo eso con la ayuda de expertos que conocen el lugar de primera mano permite transformar esa idea inicial en un viaje real y personalizado. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que empieces a viajar como eres.

Acantilados de la Isla de Jeju / VDCM image / ISTOCK

La ventaja de un viaje a medida es precisamente esa: poder ajustarlo todo a tus gustos, desde el tipo de experiencia hasta el presupuesto, con la tranquilidad de contar con un equipo que te acompaña en todo momento. Porque viajar también es hacerlo sabiendo que cada detalle está bien pensado, antes incluso de empezar.

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