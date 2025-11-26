Al estilo ‘Mamma mia!’: la preciosa isla de Grecia que paga 500 euros al mes a quien se quiera mudar para empezar de cero
Una isla capaz de hacerte sentir en la Antigua Grecia.
Todos los que hemos visto ‘Mamma mia!’ hemos soñado con visitar las islas griegas y sentirnos protagonistas del musical mientras cantamos todo el repertorio de canciones de Abba. Sin embargo, ¿nos creerías si te decimos que esto podría ser posible?
Existe una isla en Grecia perfecta para mudarse, dejar todo atrás y empezar de cero. Además, recibirías una ayuda de 500 euros al mes solo por hacerlo. Es como vivir un sueño y además cobrar por ello.
Una isla perfecta para empezar de cero
Esto sucede en Anticitera, una pequeña isla de aproximadamente 20 metros cuadrados en la que tan solo habitan 24 personas. Aunque la población de la isla aumenta en verano, sigue sin ser suficiente para que en el futuro se mantenga con vida y no acabe siendo deshabitada. Para evitar esto, la Iglesia Ortodoxa Griega ha decidido que pagará 500 euros al mes a sus nuevos vecinos durante los tres primeros años de su estancia en la isla.
En busca de revitalizar la isla
Lo que se está buscando es principalmente que se muden familias jóvenes con hijos ya que se pretende repoblar la isla y volver a los 300 habitantes que algún día hubo pero que, buscando mayores oportunidades, acabaron marchándose de su hogar.
El año pasado volvió a abrir su escuela local por primera vez en 24 años, tras la llegada de una familia. Como se puede ver, poco a poco el plan de hacer resurgir la isla está funcionando.
La única desventaja es que la isla solo posee un establecimiento que funciona como cafetería y tienda de comestibles, pero bueno, tiene parte positiva: abre todo el año.
Aunque la isla no posee una gran cantidad de recursos, es un paraíso que no tiene nada que envidiar a las demás islas de Grecia.
Lo bueno de vivir en una isla es que, si te gusta la playa, vas a estar entretenido. Anticitera posee playas con unas aguas cristalinas que, aunque en su mayoría sean de difícil acceso, van a dejarte encantado.
Además, la isla posee increíbles monumentos capaces de transportarte a la Antigua Grecia tales como su castillo, el Santuario de Apolo, el molino de agua de Andronikos o el faro de Apolytara, entre otros.
Anticitera está llena de rincones capaces de enamorar a cualquier persona, pero eso sí, entendemos que una cosa es ir de visita y otra es mudarse allí.
Si, con todo lo que te hemos explicado, sigues queriendo sentirte el protagonista de la próxima película de ‘Mamma Mia!’, ya sabes qué hacer: a organizar las maletas y a decirle hola a Grecia.
