Al estilo ‘Mamma mia!’: la preciosa isla de Grecia que paga 500 euros al mes a quien se quiera mudar para empezar de cero

Esto sucede en Anticitera, una pequeña isla de aproximadamente 20 metros cuadrados en la que tan solo habitan 24 personas. Aunque la población de la isla aumenta en verano, sigue sin ser suficiente para que en el futuro se mantenga con vida y no acabe siendo deshabitada. Para evitar esto, la Iglesia Ortodoxa Griega ha decidido que pagará 500 euros al mes a sus nuevos vecinos durante los tres primeros años de su estancia en la isla.