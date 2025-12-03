La isla de Grecia donde nunca llega el invierno: es una de las cinco Zonas Azules del mundo, tiene la población más sana y longeva del mundo y vivir sin prisas es una ley

Es curioso, uno llega a Icaria esperando entender por qué aquí la gente vive tantos años… y se va entendiendo algo más sencillo. En esta isla Griega nadie busca longevidad, simplemente viven. Caminan, comen del terreno, se reúnen, descansan, conversan, celebran. Y el invierno, ese invierno suave y amable que la isla regala, es la mejor estación para verlo. Porque cuando el resto del Egeo se enfría, Icaria sigue ahí, con su sol intermitente, su ritmo sin horarios y esa sensación de que el tiempo, cuando se vive bien, dura un poco más.