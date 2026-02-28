La isla más grande del Mediterráneo al borde del abismo: este pueblo italiano ha perdido 4 km de longitud y ha dejado las imágenes más impactantes que se recuerdan

El pasado enero, Sicilia vivió un episodio que volvió a demostrar lo inestable que puede ser su terreno. En la localidad de Niscemi, en la parte sur de la isla, un deslizamiento de tierra provocado por días de lluvias muy intensas dejó a varios barrios literalmente al borde de un precipicio. Las imágenes de edificios con sus fachadas suspendidas sobre un gran desnivel circularon durante días en medios nacionales, y obligaron a evacuar a alrededor de 1.000 personas, entre vecinos y familias que vieron cómo el suelo cedía bajo sus pies.