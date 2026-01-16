La isla europea de extrema belleza donde se dice que nació Afrodita: es perfecta para Semana Santa, está rodeada de aguas cristalinas y tiene una necrópolis Patrimonio de la Humanidad

Este maravilloso lugar es uno de los escondites más bonitos del Mediterráneo y uno de los mejores destinos para la próxima Semana Santa. A menos de 3 meses de ella, si tienes intención de hacer un viaje durante esos días, es el momento de comenzar a organizar todo, empezando por el destino. Con temperaturas de más de 20º durante esas fechas, este país europeo es sin duda uno de los mejores para la primavera.