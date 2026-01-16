La isla europea de extrema belleza donde se dice que nació Afrodita: es perfecta para Semana Santa, está rodeada de aguas cristalinas y tiene una necrópolis Patrimonio de la Humanidad
Es uno de los mejores destinos para la primavera y, además, está lleno de historia y mitología.
Aunque no seamos expertos, todos conocemos la mitología griega. Los nombres de Zeus, Poseidón, Atenea o Hades llevan con nosotros prácticamente desde que somos pequeños y, como es evidente, los relacionamos directamente con Grecia. Sin embargo, ¿sabías que la diosa Afrodita nació en una isla que pertenece a otro país diferente?
Este maravilloso lugar es uno de los escondites más bonitos del Mediterráneo y uno de los mejores destinos para la próxima Semana Santa. A menos de 3 meses de ella, si tienes intención de hacer un viaje durante esos días, es el momento de comenzar a organizar todo, empezando por el destino. Con temperaturas de más de 20º durante esas fechas, este país europeo es sin duda uno de los mejores para la primavera.
Una isla mitológica
Hablamos de Chipre, uno de los países más infravalorados del continente europeo. Con su capital establecida en Nicosia, el país cuenta con aproximadamente 1 millón de habitantes, convirtiéndose así en uno de los menos poblados de la Unión Europea. Si quieres unas vacaciones que te permitan desconectar, ya tienes tu destino.
Según una leyenda, es el lugar de nacimiento de Afrodita, ya que nació como hija de Urano de la espuma del mar de la playa de Petra tou Romiou, llena de formaciones rocosas impresionantes y aguas cristalinas. Además, a unos pocos kilómetros de ella se encuentra Kouklia, el pueblo que guarda las ruinas del templo de la diosa del amor, la belleza y la fertilidad, que fue construido aproximadamente en el año 1.500 a.C.
Un paraíso perfecto para las vacaciones
Aparte de poder conocer más sobre la mitología griega, Chipre ofrece la desconexión que todos buscamos cuando llega la Semana Santa. Con sus temperaturas cálidas, es el destino perfecto para pasar el día en playas como la ya mencionada Petra tou Romiou, Konnos o Fig Tree Bay, perfectas para tomar el sol o practicar actividades como el buceo o el snorkel.
Si te decides por visitar el país también es imprescindible que conozcas lugares como Troodos, la cadena montañosa más grande de la isla con una naturaleza impresionante y pueblos que son verdaderas joyas como Lania, Kalopanayiotis, Kakopetria u Omodos; o las Tumbas de los Reyes, que son una necrópolis situada en la ciudad de Pafos declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Aparte de construcciones únicas y una naturaleza exuberante, no puedes perderte la ciudad de Nicosia, con lugares como la Mezquita Selimiye, el Palacio Arzobispal, las Murallas Venecianas o la Línea Verde. Esta divide el país en dos: la República de Chipre en el sur y la República Turca del Norte de Chipre en el norte, lo cual hace que la isla esté caracterizada por dos culturas diferentes como son la grecochipriota y la turcochipriota.
Síguele la pista
Lo último