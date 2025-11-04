La isla de Europa en la que todavía es verano está al lado de España: en noviembre la gente se baña en sus playas a más de 20 grados

¿Es posible tomar el sol en noviembre? Esta es una pregunta que es probable que te estés haciendo, y nosotros tenemos la respuesta: sí. Hay una preciosa isla, muy cerca de España, que en el ya avanzado otoño sigue manteniendo temperaturas de más de 20 grados. Allí, pese a estar ya casi en el ecuador de la estación que da paso al frío, sus playas siguen repletas desde que amanece hasta que el sol se pone.