La isla de Europa en la que todavía es verano está al lado de España: en noviembre la gente se baña en sus playas a más de 20 grados
Volver a sentir que estás en verano es posible, y la solución está muy cerca de casa.
¿Es posible tomar el sol en noviembre? Esta es una pregunta que es probable que te estés haciendo, y nosotros tenemos la respuesta: sí. Hay una preciosa isla, muy cerca de España, que en el ya avanzado otoño sigue manteniendo temperaturas de más de 20 grados. Allí, pese a estar ya casi en el ecuador de la estación que da paso al frío, sus playas siguen repletas desde que amanece hasta que el sol se pone.
Un lugar conocido por ser una de las zonas más auténticas de Italia y que, estamos seguros, va a hacer que te cojas un avión para visitarla. Lo encontrarás a aproximadamente dos horas en avión desde España y, por si fuera poco, es uno de los principales destinos turísticos del Mediterráneo.
Un lugar para disfrutar de la ‘dolce vita’
Hablamos de Sicilia, una preciosa isla italiana que tiene como capital Palermo. Un lugar que se ha convertido en uno de los principales destinos para cuando buscamos buenas temperaturas y desconexión.
Este paraíso, además de ser un destino perfecto para otoño, es la isla más grande del Mediterráneo. En ella confluyen el arte, la historia y la cultura en una mezcla asombrosa desde el mar hasta la montaña, pasando por la campiña y los pueblos costeros.
Pese a haber sido fundada como la Sicilia que conocemos en 1946, la fascinación que produce este lugar no es reciente. Debido a sus tierras volcánicas y a los recursos que ofrece, los griegos establecieron allí sus colonias, llegando a fundar ciudades como Siracusa.
Durante un tiempo coexistieron con los ocupantes de Mesina, también conocidos como mamertinos, y los cartagineses. Entre ellos no había buena relación y, tras unas relaciones un tanto conflictivas y la aparición de Roma en el asunto, todo desembocó en la Primera Guerra Púnica. De todo ese tiempo aún se conservan varios artefactos y monumentos en Tindari, Termini Imerese o Piazza Armerina.
Como podéis comprobar, Sicilia no es solo el destino ideal por sus playas, sino por toda la historia que posee. Entre los lugares que consideramos imprescindibles para visitar, están seis reconocidos como patrimonio de la humanidad por la UNESCO: Siracusa y la Necrópolis de Pantalica, el Valle de los Templos de Agrigento, la villa romana del Cassale de Piazza Armerina, las Islas Eolias, el Val di Noto y el volcán Monte Etna.
Todos estos lugares son una herencia que proviene de todas las culturas que han habitado la isla en algún momento y que, tras su paso, dejaron parte de ellos allí. Aparte de los ya mencionados, la isla de Sicilia llegó a estar habitada por los fenicios, los árabes o incluso los españoles, quienes ahora volvemos de vacaciones.
Un verano eterno en el tacón de la bota
Las cálidas temperaturas con más de 20 grados en el mes de noviembre hacen que este lugar sea idóneo para hacer una escapada de unos días. Lo mejor es ver la isla al completo pero, como lo lógico es que en estas fechas no tengas tiempo para poder visitarla durante el tiempo necesario, nosotros te recomendamos los tres sitios que creemos que te harán enamorarte de Sicilia:
Isola Bella
Cerca de la ciudad de Taormina se encuentra la playa de Isola Bella, un pequeño islote situado al este de la isla perfecto para descansar de la rutina. En ella, aparte de tumbarte en la toalla para intentar ponerte moreno, te recomendamos que vayas un paso más allá y pruebes a hacer snorkel, ya que la fauna marina que hay por la zona es fascinante.
El Parque Nacional del Etna
Cerca de la ciudad de Catania se encuentra el Parque nacional del Etna, famoso por el volcán que da nombre a este parque y, como hemos mencionado anteriormente, patrimonio de la humanidad. Para llegar a él puedes elegir ir en coche o, si eres más aventurero, uno de los senderos que ofrece a pie. Desde allí, independientemente de la orientación que elijas, vas a poder ver un atardecer impresionante.
La ciudad de Palermo
Por supuesto, no puedes irte de la isla sin visitar su capital. Lo más bonito que tiene Palermo son sus calles. Te recomendamos que camines sin rumbo por ellas y que veas lo bonita que es esta ciudad: su catedral, sus iglesias, su mercado o su arquitectura árabe-normanda convierten a esta ciudad en un paraíso a los ojos de cualquiera.
Sicilia es un destino perfecto para desconectar del ajetreo de la rutina y sentir que vuelves por un instante al verano. Por eso, apúntate este lugar como próximo sitio para tus vacaciones, porque no te vas a arrepentir. Eso sí, ¡recuerda llevar ropa de verano!
Síguele la pista
Lo último