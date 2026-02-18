La isla de Europa en la que siempre es primavera es también la más grande del Mediterráneo: tiene uno de los volcanes más impresionantes del mundo y gastronomía propia

Sicilia está lo suficientemente al sur como para romper con aquello que los europeos conocemos como clima. El invierno es suave, con temperaturas que rara vez bajan de los 10 grados en la costa, y la primavera llega antes y se alarga más. Eso se traduce en algo concreto para todo aquel que quiera visitar este paraíso italiano, pues la isla se puede recorrer en febrero, marzo o noviembre sin renunciar a la calle, al mar o a las terrazas. Ese clima no solo condiciona el turismo, también ha marcado la agricultura, la dieta y el paisaje. Los cítricos, el pistacho de Bronte o la vid del Etna son producto directo de esas características térmicas.