Para no cruzarte con (casi) nadie: Isla del Coral, un paraíso (casi) desierto

Sol, playas de arena blanca, aguas cristalinas y arrecifes de coral en una isla en pleno Océano Pacífico. Bonita postal, ¿verdad? Así es Isla del Coral, un paraíso en la Riviera Nayarit ubicado en la costa frente a Rincón de Guayabitos. Un auténtico acuario natural submarino donde el tiempo parece detenerse, y ojalá fuera así, porque cuando pises por primera vez la arena de la isla no querrás abandonarla jamás.

Este paraíso de Riviera Nayarit está certificado como playa limpia y algunas zonas de la isla han sido declaradas áreas naturales protegidas. Si buscas un destino casi vacío, Isla Coral es tu mejor opción. El estrés aquí no tiene cabida, pero tampoco el aburrimiento. No te dejes llevar por su dimensión, porque no pararás ni un segundo.

Y es que si por algo se caracteriza la isla es por la gran variedad de actividades que se pueden realizar en ella. Sus aguas cristalinas son perfectas para practicar snorkel, probar suerte con la modalidad de Stand Up Paddle Board o admirar la diversidad de peces locales. En sus 12 hectáreas de superficie, Isla del Coral alberga una extensa flora y fauna y no es difícil encontrarse con tortugas, pelícanos, pájaros bobos, corales, mantas, peces multicolores o estrellas de mar, entre otros ejemplares.

La isla es un auténtico imán para los fotógrafos y adictos a las redes sociales. A lo largo de ella encontrarás maravillosas localizaciones con las que retratar imágenes únicas. Serás la envidia de todos tus seguidores. Busca el lugar que más te guste y captura lo que ven tus ojos. Te recomendamos la cueva en la orilla de la playa. Quedarás asombrado con el espectáculo que se alza ante ti.

Isla del Coral es un tesoro escondido de los muchos que forman parte de la costa oeste mexicana. Puedes llegar a ella desde Lo De Marcos, Los Ayala, Rincón de Guayabitos y La Peñita de Jaltemba que forman parte de los 23 microdestinos que conforman la hermosa Riviera de Nayarit, ubicado a una hora aproximadamente del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Pero no te preocupes porque en tan solo 10 minutos desde Rincón de Guayabitos podrás disfrutar de todas las maravillas que tiene por ofrecer Isla del Coral. Tan solo ponte el bañador y prepárate para disfrutar.