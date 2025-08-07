La isla más bonita del mundo es también la más peligrosa: playas espectaculares, árboles únicos y desiertos de arena blanca esperan a los más valientes

La isla es Socotra, en Yemen. Socotra está ubicada frente al Cuerno de África, en la encrucijada entre el Mar Rojo y el Océano Índico. Esta isla te sorprenderá a cada paso que des, y sin duda será uno de los destinos más llamativos en tu lista de viajes. Socotra presenta paisajes naturales únicos y muy completos, donde destaca el bosque de árboles de sangre de dragón. El nombre científico es Dracaena cinnabari, y es una especie de árbol que únicamente crece en esta isla. Este se caracteriza por la forma de sus ramas, las cuales tienen un grosor considerablemente mayor al del promedio, y que además crecen desde el tronco hacia arriba, lo que crea un árbol con las hojas en forma de semicírculo.