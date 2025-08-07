La isla más bonita del mundo es también la más peligrosa: playas espectaculares, árboles únicos y desiertos de arena blanca esperan a los más valientes
Una destino que parece sacado directamente de una película de ciencia ficción, solo apto para los más aventureros pues es todo un reto para quienes la visitan.
Elegir un destino al que viajar en las vacaciones, no suele ser tarea sencilla, pues muchas veces recurrimos a las opciones más habituales: Italia, Francia, Portugal... incluso muchas veces optamos por los destinos más típicos de nuestro país. Es por eso por lo que muchos buscan nuevos rincones, lugares poco conocidos o zonas diferentes a las que viajar, todo con la intención de que la experiencia, año tras año sea distinta y única. Es el caso de esta isla, que responde a la perfección con esas necesidades, y que además es considerada por muchos la más bonita... pero también una de las más peligrosas del mundo.
Un lugar que no parece de este mundo, con un paisaje único que, sin duda, dejará boquiabierto a todo aquel que lo visite. Ubicada en el Océano Índico, este remoto lugar no tiene nada que ver con cualquier otro destino turístico. Unas aguas turquesas y cristalinas desde las que se puede apreciar la magnitud de sus rocosas montañas, pasando por terrenos plagados de árboles únicos en el planeta, algunos bautizados como “árboles de sangre de dragón”.
Este lugar supone algo más que unas simples vacaciones, pues la isla ofrece al viajero una experiencia única sobre un terreno impresionante, y que en muchos casos supondrá un reto el acceder a ciertas zonas.
La isla es Socotra, en Yemen. Socotra está ubicada frente al Cuerno de África, en la encrucijada entre el Mar Rojo y el Océano Índico. Esta isla te sorprenderá a cada paso que des, y sin duda será uno de los destinos más llamativos en tu lista de viajes. Socotra presenta paisajes naturales únicos y muy completos, donde destaca el bosque de árboles de sangre de dragón. El nombre científico es Dracaena cinnabari, y es una especie de árbol que únicamente crece en esta isla. Este se caracteriza por la forma de sus ramas, las cuales tienen un grosor considerablemente mayor al del promedio, y que además crecen desde el tronco hacia arriba, lo que crea un árbol con las hojas en forma de semicírculo.
Lugares de película en Socotra
Qalansiyah es otro de los lugares a visitar durante tu estancia en Socotra. Tiene una población de 4.000 habitantes y su economía se basa principalmente en la pesca. El pueblo cuenta con una de las playas más increíbles de toda la isla, la Playa de Qalansiyah. Esta tiene forma circular con aguas turquesas, sus costas están repletas de una arena fina y dorada, y además cuenta con una pequeña isla y arrecifes de coral increíbles.
Otro lugar ideal para refrescarse es Wadi Kalisan o Kalysan, una piscina natural rodeada de preciosas piedras blancas. Esta es considerada por muchos la mejor piscina natural de toda la isla de Socotra, y no es para menos. Sus cristalinas y tranquilas aguas arropadas por enormes piedras blancas hacen de este un lugar ideal para relajarse y disfrutar del clima de la isla. Para acceder a esta piscina natural, primero debemos atravesar un recorrido de media hora a través de un sendero estrecho y lleno de árboles de botella, (otra de las especies de árbol más comunes en la isla), para finalmente acceder a una piscina natural única en el mundo.
Una de las actividades más llamativas a realizar en tu visita a Socotra, es visitar la Reserva Marina de Dihamri. Este es un espacio natural protegido donde podremos realizar todo tipo de actividades acuáticas como esnórquel o buceo. Es hogar de numerosas especies de seres vivos, desde peces tropicales, peces loro, morenas, erizos de mar, tortugas o pulpos, hasta uno de los arrecifes de coral más increíbles de todo el archipiélago. Al lado de la playa encontramos unas cabañas, perfectas para protegerse del fuerte sol de Socotra, además de un camping que ofrece baños, ducha y un servicio de restaurante. En él podremos degustar los alimentos típicos de la zona como el khubz, el nafo, o el lahoh, elaboraciones que incluyen pan, carne y algún dulce típico.
Para los amantes de las cuevas y las exploraciones subterráneas, La Cueva de Hoq es una parada obligatoria. La cueva presume de ser la más grande de toda la isla, y en ella encontraremos rutas las cuales solo han podido ser exploradas por científicos. En caso de querer adentrarte en ella, es importante ir bien equipado: calzado apropiado, botella agua y algo de comida, gorra... y por supuesto una linterna como nuestro mejor aliado. La visita a la cueva tiene una duración aproximada de 1 hora y está situada en el norte de la isla, muy cerca de Arher.
Cómo llegar a Socotra
Para llegar a la isla de Socotra, únicamente podemos hacerlo en avión. El aeropuerto está ubicado en Hadiboh, capital de la isla, y existen 3 formas de llegar a ella: desde Abu Dhabi, desde El Cairo o desde Mukallah. La opción de Abu Dhabi suele ser la más elegida por parte de los viajeros.
