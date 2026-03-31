La isla más bonita del mundo mira de cara al Índico: tiene bancos de arena infinitos, puertas talladas y mercados de especias únicos

Cuando pienso en Zanzíbar, la imagen que aparece no es solo la de una isla con playas claras y agua turquesa. También es el olor del clavo flotando en el aire, el sonido de la llamada a la oración entre callejones de coral y la sensación de que cada rincón del archipiélago guarda una historia llegada por mar. Situado frente a la costa de Tanzania, este conjunto de islas se ha convertido durante siglos en un punto de encuentro entre África, Arabia, Persia y la India. Quien se plantea un viaje a Tanzania suele imaginar safaris infinitos, pero pocas veces imagina que, a apenas unos kilómetros de la costa, existe un lugar donde el océano y la historia dialogan con tanta intensidad.