Irati, la selva sin fronteras

Una mañana, desde bien temprano, a setas. Excursión por el bosque desde la ermita de la Virgen de las Nieves hasta el pantano de Irabia. Paseo con toda la familia a la cascada del Cubo… aunque los retazos de historia, véase la fábrica de armas de Orbaizeta, o la torre romana de Urkulu, tampoco son mancos.

Hay, en fin, quien se decide por algo más reposado como un paseo por Ochagavía, Jaurrieta o por cualquiera de los pueblos de los valles de Aezkoa y Salazar rematado, eso sí, con una inmersión en una gastronomía que, como esta selva, es fronteriza entre la realidad y la ficción. Es difícil meterle mano a Irati las primeras veces que se viene a este bosque ancestral e inabarcable. La potencia de su oferta no deja disolver las dudas. Solo existe una certeza: se haga lo que se haga, nadie sale defraudado.

Enclavada en las comarcas de Aezkoa y Salazar, situadas en la Alta Navarra, la Selva de Irati no quiere saber de fronteras y salta la muga, para adentrarse en los valles franceses de Cize y Soule. Sus habitantes llevan ni más ni menos que cinco siglos explotando esta foresta infinita, pero apenas se nota y su estado de conservación muestra el respeto con que han gestionado sus recursos. Unido esto a un ambiente que mezcla los aires que llegan del cercano Atlántico con los montanos que residen en el Pirineo da como resultado un bosque salvaje y único. Sin querer abrumar con datos, Irati está considerado el segundo hayedo de Europa occidental y el segundo abetal del continente.

Humanizado y silvestre a la vez, Irati desborda una retahíla de marchamos y lábeles de protección ambiental. Los justifican las decenas de especies vegetales que conserva, desde la emblemática haya a una singular planta carnívora, y también la variedad de su fauna, con especies en peligro de extinción del estilo de osos, desmanes, musgaños, pitos negros, águilas reales, peregrinos y hasta los increíbles quebrantahuesos.

Dicho esto, queda claro que Irati es destino de naturaleza de gran tonelaje. Algo apreciado en extremo en estos tiempos pandémicos, llenos de viajes cortos y aireados.

Venir aquí es, en cierta manera, saltarse esa frontera, para pasar a un mundo donde no cuesta diez pasos olvidarse de donde venimos. Excursionear, montar en una bicicleta todoterreno, hacer rutas botánicas, ornitológicas, seteras y de otras variantes naturalísticas son los principales vehículos para este tránsito.

No hay sitio suficiente en estas páginas más que para sugerir algunas de las posibilidades que ofrecen. No es posible sin embargo dejar de lado la otra pata del mundo de Irati, la de sus famosas poblaciones. Algunas de ellas tienen plaza fija en las listas recurrentes de los pueblos más bonitos, con encanto, singulares y demás perlas de las listas viajeras, como es el caso de Ochagavía y Orbaizeta, que analizaremos en unas líneas. Y la verdad es que no les falta razón.

Sus hechuras de proximidad, esto es, arquitectura tradicional de elementos locales, teniendo muy en cuenta las circunstancias ambientales, muestran ese desprecio que muestra Irati hacia las fronteras, en este caso la que tantas veces separa la naturaleza del hombre. Aquí los pueblos no son otra cosa que una continuación del paisaje. De allí proceden sus piedras, vigas, paredes, tejas y maderas. Son edificios de recios muros de piedra, para aislar del frío; tejados inclinados y planos, para evitar la acumulación de nieve; calles estrechas empedradas, caseríos recogidos en una ladera o depresión soleadas.

Un puente fotogénico

Dos entradas tiene Irati en su vertiente navarra. Ambas son por sendas poblaciones, las de Orbaizeta (situada en la merindad de Sangüesa) y Ochagavía (esta también en la citada merindad de Sangüesa, en el valle de Salazar). Famosa la primera por su antigua fábrica de armas, la Real Fábrica de Armas y Municiones de Orbaizeta erigida en el año 1784 y a la que dedicamos un destacado especial en este reportaje, la segunda se apiña en torno al Salazar, que salvan sus barrios por uno de los puentes de piedra más fotografiados de Pirineos, un puente medieval que se conserva en perfecto estado.

En las estrechas calles que suben a la iglesia de San Juan Evangelista (monumental obra con restos de la época medieval ―hacia el año 1200― y de los siglos XVI y XVII que guarda tres retablos renacentistas de considerable valor), de vez en cuando se descubre sobre cualquier fachada un escudo donde aparece el dibujo de un lobo. Este alude al nombre vasco de la villa: Nido de lobos. Pero que nadie tema por estos carnívoros con mala fama, ya no quedan en el valle, aunque pueden entrar dudas cuando se ve a algunos de ellos degustar las especialidades de la zona.