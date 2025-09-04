Íos: la isla que guarda el misterio de la tumba de Homero

Sobre uno de los promontorios del norte de Íos, todo es silencio. Silencio tan solo irrumpido por el murmullo del Egeo y la musicalidad del viento constante que peina esta isla. Las vistas se abren hacia Naxos y Paros, las mismas que miran la tumba de Homero. Según la leyenda, este es el punto donde el escritor de la Odisea y la Ilíada encontró su último descanso, cumpliendo la profecía del oráculo de Delfos: “La isla de Íos es la patria de tu madre y te acogerá cuando mueras”.