El insólito Parque Nacional de Estados Unidos que es Patrimonio de la Humanidad: es un secreto geológico sobrecogedor

Mientras, el punto más reconocible e icónico de todo el sistema subterráneo del parque es la Gran Sala (Big Room), una de las cámaras subterráneas más grandes del mundo, con casi 8 hectáreas de superficie. Recorrerla es como caminar por una catedral de piedra natural, con su techo abovedado elevado hasta los 70 metros de altura, desde el que cuelgan estalactitas que parecen órganos barrocos esculpidos por el goteo paciente de millones de años. En el suelo, estalagmitas, columnas, cortinas de piedra y lagos subterráneos conforman un paisaje que parece sacado de un cuento fantástico.