La insólita historia del Hombre de Oro, el guardián de la memoria de Kazajistán: "Es una muestra increíble de la cantidad de culturas que aquí se dan cita"

Ubicada al sureste de Kazajistán, a los pies de majestuosas montañas que superan los 4.500 metros de altura, Almaty continúa haciéndose eco de la multiculturalidad que ha perfilado su interesante identidad. China, Uzbekistán y Kirguistán son los países que la rodean, hecho que la ha convertido históricamente en punto de encuentro entre oriente y occidente, idóneo para el desarrollo de gran diversidad de etnias, lenguas y religiones. Porque aquí convergen nada menos que 54 nacionalidades. De ahí esa fascinante mezcla de rostros que sonríen ante nosotros. Aunque se habla ruso, cada vez se da más valor al kazajo y a todo lo local, algo que podremos observar en el Mercado Verde, quizá el mayor exponente de la cultura de Almaty. Aquí es posible encontrar desde frutas secas y especias provenientes de la tradición persa a enormes cubos de kimchi coreano, producto de la llegada a Kazajistán de una gran comunidad coreana en tiempos soviéticos.