La insólita historia del Hombre de Oro, el guardián de la memoria de Kazajistán: "Es una muestra increíble de la cantidad de culturas que aquí se dan cita"
En las profundidades de las montañas que rodean a Issyk, a las afueras de Almaty, los arqueólogos hallaron algo que cambiaría para siempre la identidad del país.
Más de 4.000 piezas de oro macizo dan forma a la armadura de una asombrosa figura funeraria. El cuerpo de un guerrero de élite, probablemente un príncipe o un sacerdote de 17 ó 18 años, enterrado entre los siglos V y III a. C.
Fue en 1969 cuando varios arqueólogos dieron con la tumba del joven guerrero escita, cultura indoeuropea propia de las estepas situadas al norte del mar Caspio. Ubicada en un túmulo funerario en la localidad de Issyk, a unos 60 kilómetros al este de la ciudad más cultural de Kazajistán, se halló el conjunto de botas, armadura y sombrero bordados en oro junto a otros objetos preciosos. Su descubrimiento fue tan relevante que se ha convertido en emblema nacional, presente incluso en la Plaza de la República de la ciudad.
Aunque el Hombre de Oro original está cuidadosamente custodiado, el Museo Central del Estado de Kazajistán, localizado en el centro de esta urbe multicultural, cuenta con una reconstrucción a tamaño real. Una pieza que, tan solo contemplándola tras el cristal que la guarda con su aura casi sagrada, nos traslada 2.500 años atrás para viajar por las inmensas estepas que perfilan el país. Esas llanuras compartidas por nómadas, persas y turcos.
“En Almaty conviven una espectacular mezcla de culturas” cuenta emocionada Viktorya, guía oficial de Kazajistán. “Y el Hombre de Oro es la mejor muestra de ello” continúa con orgullo.
Otra prueba de la amalgama cultural que concentra Almaty son las yurtas reconstruidas que también expone el mismo museo, un buen lugar para empezar a ser partícipe de la multiculturalidad que se reúne en la antigua capital del país, desde los escitas hasta la influencia soviética, sin dejar de lado la Ruta de la Seda. Decoradas con alfombras de vivos colores, estas viviendas nómadas están hechas con madera y fieltro y son un ejemplo de la vida kazaja que aún sigue latiendo lejos de las ciudades.
El “alma” de Asia Central
El nombre de Almaty viene del término kazajo “alma”, cuyo significado es “manzana”. Se dice que en la región se encontraba la cuna de esta fruta y que la ciudad aún conserva la variedad silvestre considerada como el origen de todas las manzanas del mundo. Esta insólita curiosidad nos da más pistas de la riqueza cultural que guarda la metrópoli más cosmopolita de Asia Central.
Ubicada al sureste de Kazajistán, a los pies de majestuosas montañas que superan los 4.500 metros de altura, Almaty continúa haciéndose eco de la multiculturalidad que ha perfilado su interesante identidad. China, Uzbekistán y Kirguistán son los países que la rodean, hecho que la ha convertido históricamente en punto de encuentro entre oriente y occidente, idóneo para el desarrollo de gran diversidad de etnias, lenguas y religiones. Porque aquí convergen nada menos que 54 nacionalidades. De ahí esa fascinante mezcla de rostros que sonríen ante nosotros. Aunque se habla ruso, cada vez se da más valor al kazajo y a todo lo local, algo que podremos observar en el Mercado Verde, quizá el mayor exponente de la cultura de Almaty. Aquí es posible encontrar desde frutas secas y especias provenientes de la tradición persa a enormes cubos de kimchi coreano, producto de la llegada a Kazajistán de una gran comunidad coreana en tiempos soviéticos.
Entre los pasillos se alzan torres de manzanas, dátiles y nueces frente a coloridas pirámides de especias con aromas que nos trasnportan directamente a India y Medio Oriente.
Todo un mundo reunido Almaty
De camino a la Mezquita Central, una obra de arte urbano nos hace detenernos ante una fachada. En ella las letras QZ dejan constancia de que la multiculturalidad está latente hasta en el arte y en el lenguaje.
La Mezquita Central, una de las más grandes del centro de Asia, o la Catedral de la Ascensión de Zenkov son más símbolos de esa convivencia entre culturas. Esta última es una de las iglesias ortodoxas más singulares del planeta, pues, con su arquitectura completamente en madera, sin ni siquiera el uso de clavos metálicos, sobrevivió al gran terremoto que asoló la ciudad en 1911.
No muy lejos se encuentra la Ópera de Abay. Inaugurada en 1934, en su escenario es un encuentro de culturas que mezclan la tradición de Kazajistán y los repertorios europeos. Y así se da forma al increíble crisol de culturas que es Almaty.
