La infravalorada ciudad europea donde se esconde la "catedral de internet": un espacio monumental de 27 kilómetros de circunferencia y más de cien metros de profundidad a orillas del lago más grande de Europa
Es el laboratorio más grande del mundo y gracias a él la vida es tal y como la conocemos. Además, se puede visitar gratis.
Europa cuenta con algunas de las ciudades más visitadas del mundo como París, Roma, Londres o Barcelona. Sin embargo, tiene otros sitios menos conocidos que no tienen nada que envidiar a los más famosos. Es un continente pequeño, pero tiene una belleza inmensa mires donde mires. Para demostrártelo hoy te traemos un lugar que, aparte de encontrarse entre montañas y parecer sacado de un cuento, tiene la “catedral” más singular del mundo.
Se encuentra en un país con uno de los entornos naturales mejor conservados del mundo, siendo aproximadamente el 60% de su territorio montañas. Es la sede europea de la ONU y alberga cientos de organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja o la Organización Internacional del Trabajo, entre otras.
El origen de internet
Como quizá hayas imaginado, estamos hablando de Ginebra, una de las ciudades más importantes de Europa que, por alguna razón, está muy infravalorada. Aparte de tener un entorno natural impresionante con el lago Lemán, la cordillera del Jura o los Alpes, cuenta con el CERN, también conocido como la Organización Europea para la Investigación Nuclear.
A simple vista puede sonar aburrido, pero la “catedral de internet” fue clave para que hoy en día podamos vivir como lo hacemos. En 1989, el científico Tim Berners-Lee, buscando mejorar la comunicación entre los científicos de la organización, inventó la World Wide Web. Sin pretenderlo, cambió el mundo, y gracias a su invento la comunicación global se transformó completamente e internet es tal y como lo conocemos hoy en día.
El laboratorio más grande del mundo
Es el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, y en su interior alberga uno de los inventos más importantes de la historia: el Gran Colisionador de Hadrones, declarado el acelerador de partículas más grande y potente que existe. Es una herramienta clave para estudiar el universo, la materia oscura y la antimateria, y gracias a él se han logrado hitos como el descubrimiento del Bosón de Higgs en 2012.
Cuenta con 27 kilómetros de circunferencia y se encuentra a más de 100 metros de profundidad para que la radiación no afecte a las personas ni a la superficie. Además, debido a su gran tamaño, pasa por debajo de la cordillera del Jura y el lago Lemán, compartido por Suiza y Francia y declarado el más grande de Europa occidental con aproximadamente 580 metros cuadrados.
Se puede visitar gratis
Si quieres conocer el CERN, estás de suerte, porque desde 2023 cuenta con Science Gateway, un centro con exposiciones, visitas guiadas y hasta una ruta en bicicleta totalmente gratuitas. Aunque se puede reservar para grupos con 9 meses de antelación, en el peor de los casos los talleres de laboratorio y las visitas guiadas se pueden coger el mismo día de la visita siempre que haya disponibilidad. Es un plan imprescindible si pasas por Ginebra.
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