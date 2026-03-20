La infravalorada ciudad europea donde se esconde la "catedral de internet": un espacio monumental de 27 kilómetros de circunferencia y más de cien metros de profundidad a orillas del lago más grande de Europa

Es el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, y en su interior alberga uno de los inventos más importantes de la historia: el Gran Colisionador de Hadrones, declarado el acelerador de partículas más grande y potente que existe. Es una herramienta clave para estudiar el universo, la materia oscura y la antimateria, y gracias a él se han logrado hitos como el descubrimiento del Bosón de Higgs en 2012.