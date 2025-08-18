India: viaje a las raíces de la espiritualidad y la trascendencia

A poca distancia está otro proyecto monumental de Shah Jahan: el Fuerte Rojo o Lal Qila. Casualidad o no, su construcción comenzó en el mes sagrado islámico de muharram, el 13 de mayo de 1638 —las obras finalizaron una década después—. El acceso al Fuerte Rojo se realiza por la imponente puerta de Lahore y tras atravesar los arcos del bazar Chatta Chowk que, antiguamente, surtía de mercancías a la corte. Hoy es posible encontrar de todo. Al salir, un gran jardín cuidado, fuentes y canales de agua. Agua, luz y espacio que recuerda al diseño islámico, en esa búsqueda de la reflexión, y mármol blanco, símbolo de poder durante el imperio mogol. El interior del recinto imperial repite el esquema de la corte, las salas de audiencias, las residencias y los palacios. Algunos lucen hoy más austeros, como el Diwan-i-Khas, cuyo techo estaba incrustado con plata y oro. En el centro lucía el célebre trono del Pavo Real, adornado con piedras preciosas. La inscripción “si hay un paraíso en la tierra, es aquí, aquí” atestigua que el palacio se concibió a semejanza del paraíso descrito en el Corán. El recinto está protegido por su muralla, que sigue el cauce del río Yamuna, ese mismo en el que una llama eterna recuerda el lugar donde fue cremado Mahatma Gandhi en 1948. Su ubicación no es banal: los hinduistas consideran que el Yamuna es, después del Ganges, el río más sagrado de la India.