Rumbo a la fascinante India con Javier Moro en la próxima Expedición VIAJAR

El ayurveda es la medicina tradicional de la India, a base de plantas, masajes y ayunos. No es un sistema científico, es demasiado antiguo, pero lleva funcionando diez mil años de manera empírica. Cuando voy a hacer mi cura anual, no busco entenderlo, me basta saber que me sienta bien. Por eso lo aconsejo. Una vez al año, me retiro de la circulación y me encierro en Ayurvedagram, un establecimiento a las afueras de Bangalore, para un panchakarma, es decir, una cura de desintoxicación.