El impresionante oasis escondido en Perú que se funde con el mar: “Es un espejismo alucinante”

Según la leyenda, la laguna de Huacachina, que viene a traducirse del quechua como “la que llora sal”, nació de las lágrimas de una princesa inca que lloraba la pérdida de su amado. La princesa desapareció entre las aguas y las dunas convirtiéndose en parte del desierto. Aunque la tradición lo envuelve en un halo místico, las aguas que conforman este paisaje brotaron de los manantiales subterráneos del desierto. De hecho, sus beneficios terapéuticos atrajeron a numerosas familias de Lima entre los años 30 y 60 del pasado siglo, haciendo que el lugar se convirtiera en un glamuroso destino para la época. De aquel periodo dorado aún se pueden contemplar algunos hoteles y casonas coloniales. En la actualidad, este estilo de turismo ha sido sustituido por mochileros de todo el planeta y viajeros que buscan hacerse con todas las caras que dibujan un país de gran diversidad.