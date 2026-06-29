Imprescindibles de Australia: itinerario, fechas, precio y todo lo que necesitas saber para descubrir las antípodas por primera vez

Debido a su inconmensurable tamaño –ocupa más de 7,7 millones de kilómetros cuadrados–, viajar a Australia es descubrir un puñado de destinos en uno solo. En apenas unas semanas es posible pasar de los callejones llenos de arte urbano de Melbourne al desierto rojo del Territorio del Norte; de caminar por la selva tropical más antigua del mundo a navegar junto a la Gran Barrera de Coral; y terminar frente a la bahía más famosa del hemisferio sur, con la silueta de la Ópera de Sídney recortándose contra el cielo.

Semejante variedad, dimensiones y lejanía pueden ser apabullantes. Te contamos todo lo que tienes que tener en cuenta a la hora de visitar el país, cuáles son los imprescindibles de Australia y cómo planificar el gran viaje de tu vida.

Australia es metrópolis, playa y selva / Unsplash / Caleb

Las 5 paradas que tienes que hacer si viajas a Australia por primera vez

Melbourne, la ciudad que mejor representa la Australia contemporánea

Melbourne suele ser la primera parada para quienes buscan comprender la cara más creativa del país. Federation Square, la estación de Flinders Street o el animado Queen Victoria Market forman parte de sus visitas imprescindibles, pero la esencia de la ciudad se encuentra en sus famosos laneways, esos callejones repletos de cafeterías, galerías, arte urbano y pequeños comercios independientes.

Barrios como Fitzroy o Brunswick Street muestran una Australia alternativa y cultural. Para completar el mar y el asfalto, hay que asomarse a los rincones verdes: un paseo junto al río Yarra o los Royal Botanic Gardens son la opción perfecta. Si dispones de algo más de tiempo, no te pierdas una excursión de un día a St Kilda para disfrutar de su ambiente costero.

Melbourne, un vistazo a la Australia urbana y cosmopolita / Unsplash / Pat Whelen

Uluru, el corazón espiritual del desierto australiano

En el centro del continente emerge uno de los paisajes más icónicos del planeta: Uluru, también conocido como Ayers Rock. Este gigantesco monolito de arenisca cambia de color a medida que avanza el día, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando el rojo intenso parece incendiar el horizonte.

Más allá de la fotografía, Uluru es un lugar profundamente vinculado a la cultura del pueblo Anangu. Las rutas que recorren su base, el Centro Cultural Uluru-Kata Tjuta y las caminatas por Kata Tjuta permiten comprender la dimensión espiritual de este enclave sagrado. Cuando cae la noche, el espectáculo continúa mirando al cielo: pocas regiones ofrecen una observación de estrellas tan espectacular como el outback australiano.

Ayers Rock parece surgir de en medio de la nada / Unsplash / Bruna Scheiner

Mossman, la puerta de entrada a la selva tropical de Daintree

Al norte de Queensland, Mossman funciona como una transición perfecta entre el océano y la selva. La localidad es conocida por Mossman Gorge, un paraje donde aguas cristalinas atraviesan una vegetación exuberante que parece salida de otro tiempo.

Desde aquí se accede fácilmente al bosque tropical de Daintree, considerado una de las selvas más antiguas del planeta. La experiencia se enriquece gracias a las actividades culturales organizadas por las comunidades indígenas locales, que ofrecen una mirada distinta sobre un paisaje que han habitado durante miles de años.

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Cairns y la Gran Barrera de Coral

Si existe un punto de partida para descubrir la Gran Barrera de Coral, el arrecife de 2.600 kilómetros que se puede observar desde el espacio, ese es Cairns. La ciudad vive de cara al océano y se ha convertido en la principal puerta de acceso al mayor sistema coralino del mundo.

Las excursiones al arrecife son el gran reclamo, ya sea practicando snorkel o buceo. Pero Cairns también guarda otros atractivos menos conocidos, como Rusty's Market, donde descubrir frutas tropicales y gastronomía local, o los paisajes de manglares y estuarios de Trinity Inlet. Muy cerca se encuentra Kuranda, una pequeña localidad rodeada de selva a la que se llega mediante un tren panorámico o un espectacular teleférico.

La Gran Barrera de Coral es el paraíso natural de Australia (y del mundo) / Unsplash / Srinidhi Koppisetty

Sídney, la gran postal de Australia

Toda ruta por Australia parece conducir inevitablemente a Sídney. La ciudad combina playas, arquitectura icónica y un estilo de vida relajado que la ha convertido en uno de los destinos urbanos más deseados del mundo.

La Ópera de Sídney y el Harbour Bridge siguen siendo sus grandes símbolos, especialmente contemplados desde Circular Quay; pero también hay que añadir a la lista de fundamentales los Royal Botanic Gardens o Mrs Macquarie's Point. A pocos minutos aparecen escenarios completamente distintos: las olas de Bondi Beach, las calles históricas de The Rocks, el ambiente multicultural de Chinatown o el ferry que conecta con Manly, una de las excursiones favoritas de los propios habitantes de la ciudad.

La arquitectura de Sydney, por sí sola, bien merece un viaje / Unsplash / Kay

Cuándo viajar a Australia

Lo ideal para el viaje es evitar las temperaturas extremas, especialmente el peligroso sol del verano. La primavera (de septiembre a noviembre) y el otoño (de marzo a mayo) suelen ser los meses más recomendables para viajar. En esta época, el clima es suave y las horas de luz permiten aprovechar los días explorando el gran país; pero no está tan masificado como durante el verano autral (diciembre y enero).

La recomendación suele ser reservar el viaje con, por lo menos, entre 3 y 6 meses de antelación.

Cuántos días necesito para viajar a Australia

Para completar un itinerario que conecte Melbourne, Uluru, Mossman, Cairns y Sídney, combinando naturaleza, cultura, patrimonio y algunas de las experiencias más representativas del país, deberías reservar algo más de dos semanas.

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Cómo organizar un viaje a Australia

Debido a la distancia y el tamaño del país, que requiere múltiples traslados, lo más recomendable es delegar la organización del viaje en expertos que conozcan el destino. Club VIAJAR y PANGEA han unido fuerzas para que los lectores de la revista puedan reservar viajes inspirados en sus reportajes, con el savoir faire de una travel store dedicada a los itinerarios de descubrimiento y los conocimientos de los expertos de VIAJAR.

Un recorrido por Australia como el que hemos narrado en este artículo tiene una duración de 16 días; y la propuesta de Club VIAJAR y PANGEA incluye alojamiento en hoteles de cinco estrellas, vuelos y actividades con precios desde 16.550 euros. En definitiva, el gran viaje de una vida para un apasionado de las antípodas.

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