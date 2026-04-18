El imponente palacio medieval que deberías visitar, al menos, una vez en la vida: una de las fortalezas más grandes y antiguas del mundo esconde un templo dedicado al dios de la tormenta
La Ciudadela de Alepo se asienta sobre una colina ocupada desde hace milenios con funciones estratégicas y religiosas.
Durante siglos, la Ciudadela de Alepo ha dominado el perfil de esta ciudad al norte de Siria desde una colina artificial en pleno centro urbano. Su posición no es casual: desde este punto se controlaban rutas comerciales clave de Oriente Próximo, lo que explica por qué el enclave ha estado ocupado de forma casi continua desde la Antigüedad.
Es considerado uno de los castillos más grandes y antiguos del mundo y el uso de la colina (que ha sido religioso, defensivo y político) se remonta milenios en la historia. Cabe mencionar que el conjunto forma parte del casco antiguo, que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986.
Una fortaleza diseñada para resistir
La imagen actual de la Ciudadela de Alepo responde en gran parte a las reformas realizadas entre los siglos XII y XIII, durante la dinastía ayubí. Fue entonces cuando se configuró como una gran fortaleza, con murallas, torres y un sistema de acceso pensado para dificultar cualquier intento de asedio.
Un ejemplo de esta manera de complicar el asedio es también uno de sus elementos más característicos: la entrada en recodo. Este es un tipo de acceso indirecto que obligaba a avanzar en zigzag bajo control defensivo y es un diseño habitual en la arquitectura militar medieval islámica que permitía proteger el interior incluso en situaciones de ataque prolongado.
Un enclave mucho más antiguo de lo que parece
Aunque la fortaleza visible es medieval, el uso del lugar es muy anterior. Las primeras ocupaciones documentadas se remontan, al menos, al segundo milenio a. C., cuando la colina ya tenía un papel relevante dentro de la región.
En ese contexto, el enclave albergó un templo descubierto recientemente que estaba dedicado a Hadad, el antiguo dios de la tormenta. La ciudad se convirtió entonces en la capital de Yamhad y era conocida como 'ciudad de Hadad'.
Una de las mayores ciudadelas históricas conservadas
Por dimensiones y complejidad, la Ciudadela de Alepo se sitúa entre las grandes fortalezas históricas del mundo. Más allá de una muralla o un castillo aislado, aquí encontramos un recinto amplio que llegó a funcionar como una pequeña ciudad elevada. Además, su posición dominante en el centro de Alepo refuerza esa idea de control, pues desde lo alto se alcanza a ver todo el conjunto de la ciudad.
Daños recientes y situación actual
En tiempos recientes, la Ciudadela de Alepo ha sufrido daños como consecuencia de la Guerra civil siria. Algunas zonas del acceso principal, así como partes de las murallas, resultaron afectadas durante el conflicto, especialmente durante la batalla de Alepo (entre 2012 y 2016) cuando el Ejército Árabe Sirio la utilizó como base militar.
En los últimos años se han impulsado trabajos de restauración para reparar las estructuras dañadas, aunque el proceso es complejo y depende de la situación general del país. El lugar reabrió sus puertas a los viajeros tras la reparación de algunas zonas dañadas, pero, a día de hoy, el acceso turístico sigue siendo limitado y no comparable al de otros grandes destinos patrimoniales.
A día de hoy, visitarla requiere de extrema precaución debido a la inestabilidad en el país y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España desaconseja viajar por el momento.
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