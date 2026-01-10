La huella de Sevilla llega a Australia: tiene su propia calle en la pequeña ciudad australiana de 'Cervantes'

A pesar de lo que pueda parecer, este municipio no recibió su nombre por el escritor de 'Don Quijote de la Mancha', sino por un barco ballenero que sí se llamaba así por el autor y que encalló en una hilera de tres islas de Australia Occidental del que no pudo salir por un golpe de viento, por lo que acabó siendo vendido por piezas.