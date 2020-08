Lujo asiático sin salir de nuestras fronteras: estos hoteles están abiertos de par en par

Este verano nada será igual, después de estos meses de incertidumbre, todos soñamos ya con las que serán las vacaciones más atípicas de nuestras vidas. Viaje y verano, son dos palabras que nos transportan a la auténtica felicidad, y ahora más que nunca toca ser felices. Las recomendaciones son viajar a zonas seguras y cercanas, y, ¿qué mejor momento para descubrir nuestro fabuloso territorio nacional? Somos el país de destino vacacional de playa por excelencia de toda Europa, y este año podemos disfrutar de él.

Sallés Hotels & Spa Cala del Pi

Si buscas un hotel con todo lujo de servicios y detalles… pero que sobre todo esté cerca del mar, el hotel Sallés Hotels & Spa Cala del Pi***** te sorprenderá con su acceso directo a una cala de aguas turquesas y cristalinas en pleno corazón de la Costa Brava.

En él, disfrutarás de unas vacaciones en el mar a todo lujo. Superando las expectativas de los viajeros más exigentes gracias a los servicios de los que dispone, algunos de ellos son: desayunos con una selección de productos mediterráneos, alta gastronomía para los paladares más sibaritas, bodega con los caldos más exclusivos, centro de bienestar de más de 600m2 con instalaciones innovadoras donde relajar cuerpo y mente, habitaciones con sábanas de algodón egipcio, carta de almohadas que convertirá en delicias cada una de las noches de verano… y todo ello con la brisa del mar acariciando tus sentidos y rodeado de pinos centenarios.

W Ibiza

W Hotels Worldwide, parte de Marriott International Inc., nos presenta el esperado W Ibiza ubicado en la playa de Santa Eulalia, una localidad chic y bohemia con una ubicación inmejorable al noreste de la isla. El hotel trae la característica energía de la marca, la filosofía de su servicio Whatever / Whenever y una animada y cuidada programación a las Islas Baleares, presentando la versión W del muy característico estilo de la isla.

La particular arquitectura y diseño del hotel fueron creados por el reconocido estudio internacional Baranowitz + Kronenberg (B + K), que también diseñó el W Amsterdam. El hotel adopta y realza el ritmo relajado y la actitud cosmopolita de Santa Eulalia, lo que se traduce en el lugar ideal para una vibrante escapada envuelta en el encanto de Ibiza. El mobiliario, el street art seleccionado por expertos y una gran y estratégica iluminación, combinados con sutiles referencias a la icónica historia de la isla, convierten al hotel en una experiencia verdaderamente única.

Belmond La Residencia

Fieles al espíritu pionero de la marca, en estos tiempos desafiantes el hotel sigue comprometiéndose de brindar a los huéspedes, socios y empleados el más alto nivel de servicio y atención, teniendo en cuenta la seguridad, el bienestar y la comodidad de cada uno. La amplia propiedad les espera con los jardines más hermosos que nunca para pasar las horas disfrutando del entorno tranquilo de los majestuosos montañas que se elevan sobre la aldea artística.

En la terraza de El Olivo, los huéspedes continuarán disfrutando de las exquisitas creaciones del chef Guillermo por las noches bajo un cielo estrellado, mientras que el popular Café Miró ofrece delicias culinarias sólo a la hora del almuerzo. Tanto huéspedes como pasantes podrán volver a gozar de aperitivos, snacks y por las noches de música en vivo en el Bar Miró cuyas paredes lucen 33 originales del famoso pintor.

Gran Hotel La Florida G.L Monumento, Barcelona

Estamos frente al hotel más lujoso de la ciudad condal que se encuentra situado en la montaña del Tibidabo. Este lugar, es sin duda, un derroche de clase y elegancia que ofrece a sus huéspedes una experiencia cautivadora. Está equipado con tecnología de vanguardia en todas las instalaciones.

Alguno de los servicios que ofrece son: amplias suites con jacuzzis, spa, piscinas cubiertas y al aire libre; hidromasajes, saunas, duchas y restaurante con una carta exclusiva.

Pullman Madrid Airport & Feria

El Pullman Madrid Airport and Feria, es un hotel de categoría exclusiva, apto para viajes de negocios, que cuenta con varios salones para charlas, congresos y conferencias. Sin duda es un hotel exclusivo y un lugar de descanso. Entre sus instalaciones, podemos encontrar bar, restaurante, «patio andaluz», una piscina exterior, sala de Fitness y además, está adaptado para mascotas.

Sus habitaciones no dejan indiferente a nadie. En particular la Suite Deluxe es una de las más exclusivas que posee el hotel. En ella se puede disfrutar gratis de una cafetera Nespresso y del minibar. Pero sin duda, lo más destacable de esta habitación es su enorme cama de 2×2 y los 80 m² de la confortable estancia.

Gran Tacande Wellness & Relax

Un lugar ideal para unas vacaciones en familia. Este elegante hotel de 5 estrellas situado en Tenerife, en Costa Adeje, es un resort ideal para visitar con niños la isla, tanto en los meses de verano como en los de invierno. El hotel Gran Tacande, cuenta con un relajante spa y 3 piscinas exteriores, una de ellas infantil. El lugar perfecto para que tus hijos puedan divertirse mientras juegan en la zona exclusiva para niños, el miniclub. También hay animación y actuaciones pensadas para los más peques y adolescentes.

Las habitaciones Premium Deluxe con piscina Swing up se califican como espectaculares. Alguna de ellas tiene una increíbles vistas al Océano Atlántico.

Gran Hotel Miramar

Este resort situado en plena Costa del Sol desborda lujo por todas partes. Sus instalaciones ofrecen un centro de spa con excelentes terapias y una hermosa piscina para el disfrute.Las elegantes habitaciones tienen vistas a la playa de Málaga, al jardín o a la ciudad y cuentan con un sistema de tecnología avanzado, sonido Bluetooth, USB y conexiones HDMI. Además ofrece servicio de restaurante con cocina internacional y un toque mediterráneo.