En Hong Kong no es necesario esperar a que llegue un gran festival para vivir su ocio y cultura. La gran infinidad de propuestas del territorio se despliega por sus calles en cualquier momento del día y cualquier día de la semana transformando distritos enteros. Pero es a mitad de semana cuando se acelera. ¡Ha llegado el “Happy Wednesday”!

El Hipódromo de Happy Valley, rodeado por los rascacielos de Hong Kong. / CHUNYIP WONG

Happy Wednesday: carreras nocturnas entre rascacielos

Cada miércoles, al caer la tarde, se festeja el evento que mejor define su carácter festivo. Nos referimos a las carreras nocturnas del Hipódromo de Happy Valley. Encajonado entre rascacielos, el espacio acoge a miles de locales y extranjeros a pie de pista entre música y comida callejera. El momento clave de esta perfecta mezcla entre la herencia británica y la pasión hongkonesa por la fortuna llega cuando los caballos encaran la recta final del circuito. Es entonces cuando la pasión local se eleva a su máxima expresión.

El programa cambia adaptándose según la temporada. En noviembre, por ejemplo, tiene lugar el Wednesday Music & Dine Festival y, durante las jornadas de invierno se lleva a cabo el Winter Wonderland, con actuaciones en directo. No es necesario ser un gran aficionado a los caballos para disfrutar de las carreras y dejarse contagiar por el ambiente. Además, los adultos pueden acceder gratuitamente al recinto presentando un documento de viaje, como su pasaporte, mientras que la entrada general tiene un precio de HK$10 (el equivalente a 1,14 euros).

Los edificios de ladrillo rojo del Cattle Depot Artist Village, antiguo matadero reconvertido en espacio artístico, contrastan con los rascacielos de Hong Kong. / istock

El renacimiento del patrimonio de Hong Kong

Entre los modernos museos de Hong Kong florecen antiguas infraestructuras industriales transformadas en espacios vanguardistas como la Fábrica de Cuero de Peng Chau, convertido en un maravilloso laberinto de arte urbano creado con materiales reciclados. Otro ejemplo de la continua reinvención del destino es Cattle Depot Artist Village, una comunidad de talleres y galerías independientes. Ubicado en Ma Tau Kok, ocupa un matadero de inicios del siglo XX en un llamativo edificio de ladrillo rojo.

Conectar con la historia local en la Ex -cisterna del Servicio de Sham Shui Po es otra sorprendente experiencia. Con sus arcos de ladrillo y pilares de granito, este depósito subterráneo de 1904 parece una catedral escondida bajo la colina Mission Hill.

La estatua de Guan Yin se alza junto a los pabellones del monasterio Tsz Shan, en Tai Po, entre las colinas de Hong Kong. / Orgrimmar

Aunque para sumergirse de lleno en la cultura local, tal solo habrá que alquilar un Qi Pao, el vestido tradicional chino de una sola pieza, y pasear por los callejones históricos de la Isla de Hong Kong.

Aquellos que busquen la desconexión absoluta, la encontrarán en el majestuoso Monasterio Tsz Shan, con su estatua de 76 metros de altura dedicada a la diosa Guan Yin.

Apliu Street, en Sham Shui Po, reúne tiendas y puestos de electrónica entre los rótulos y el bullicio de Hong Kong. / Ronnie Chua

Una ruta por los mercados locales

Los amantes de las compras han llegado al sitio correcto. Hong Kong cuenta con lujosos centros comerciales que abren sus puertas hasta altas horas. No obstante, la verdadera magia comercial reside en sus calles temáticas especializadas en ciertos tipos de productos.

En Sham Shui Po, la calle Apliu Street es el paraíso de la tecnología, repleta de componentes electrónicos, cámaras analógicas y gramófonos vintage. Quienes busquen antigüedades han de dirigirse a la famosa Cat Street, en Upper Lascar Row. Aquí podrán comprar colgantes de jade, viejos carteles propagandísticos y monedas imperiales. Para actualizar el armario hay que dirigirse a Sneakers Street, el epicentro de la cultura urbana donde es posible hacerse con ediciones limitadas de calzado deportivo de todo el mundo.

El Mercado de Flores de Prince Edward, en Hong Kong. / Vidu Gunaratna

Y para terminar este fabuloso recorrido, no podemos pasar por alto el Mercado de Flores, en Prince Edward, especialmente vistoso durante el Año Nuevo Lunar. Asimismo resulta curiosa el Goldfish Market, en Mong Kok; los utensilios de cocina elaborados con bambú en Shanghai Street y los juguetes coleccionables vintage de Tai Yuen Street, en Wan Chai.

Festividades para acercarse a la cultura local

Por otro lado, es imprescindible dejarse envolver por las festividades de Hong Kong, que ofrecen la mejor conexión con su cultura. Desde la danza del Dragón de Fuego de Tai Hang durante la Fiesta del Medio Otoño, hasta las regatas del Festival del Bote del Dragón.

Obras de arte callejeras en el centro de Hong Kong. / Marko Beric

El Año Nuevo Chino marca el inicio del calendario lunar, que a lo largo del año reúne celebraciones como el Festival de los Faroles de Primavera, asociado al romanticismo, y el Festival de los Fantasmas Hambrientos, envuelto en misticismo. No importa la época del año en la que decidas perderte por sus calles, Hong Kong siempre tiene una sorpresa esperándote.