Uno de los cascos históricos mejor conservados del mundo: templos, farolillos y vida fluvial en este rincón del sudeste asiático

Hoi An conserva uno de los conjuntos urbanos más completos del Sudeste Asiático. Entre fachadas amarillas, casas de madera, templos y farolillos de seda, su casco antiguo mantiene viva la memoria de un puerto al que llegaron mercaderes vietnamitas, chinos, japoneses y europeos. Por eso, un viaje a Vietnam encuentra aquí una ciudad en la que la arquitectura, los oficios y el río siguen contando la misma historia.

El centro histórico forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y reúne más de un millar de edificios protegidos en un espacio compacto. Se recorre a pie, con calma, prestando atención a los patios interiores, los tejados de tejas, los antiguos almacenes y los pequeños altares que todavía forman parte de la vida cotidiana.

La gente descansa en un colorido restaurante cerca del río en la ciudad de Hoi An. Vietnam / Istock / intek1

Qué hace de Hoi An una de las ciudades con más identidad de Vietnam

La personalidad de Hoi An nació del encuentro entre comunidades distintas. Las fachadas estrechas, los patios abiertos, los salones de asambleas y las casas comerciales integran influencias vietnamitas, chinas y japonesas sin perder una imagen urbana coherente.

Uno de sus rasgos más reconocibles es el amarillo ocre de las fachadas. En la tradición vietnamita, este color se vincula con la prosperidad, la fortuna y el bienestar doméstico. También responde bien al clima húmedo de la costa central, lo que ha favorecido su continuidad a lo largo del tiempo.

La identidad local permanece ligada a sus oficios. La talla de madera, la cerámica, la confección de seda, la fabricación de farolillos y el canto Bài Chòi pasan de una generación a otra. ¿Qué valor tendría un casco histórico impecable si desaparecieran las personas capaces de conservarlo?

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El casco antiguo de Hoi An y su legado de comerciantes, templos y casas tradicionales

El Puente Cubierto Japonés concentra buena parte de la historia de la ciudad. Se levantó para comunicar el antiguo barrio japonés con la zona ocupada por comerciantes chinos. En su interior alberga un pequeño templo dedicado a una divinidad vinculada al clima, una presencia lógica en un puerto cuya actividad dependía del viento, las lluvias y la navegación.

Una leyenda local habla de Namazu, un enorme monstruo marino cuyos movimientos provocaban terremotos e inundaciones. Según la tradición, el puente actuaba como una espada simbólica clavada en su lomo para mantenerlo inmóvil y proteger la región.

Muy cerca se conservan antiguas casas de comerciantes. Tan Ky mantiene un patio central que aporta luz y ventilación, además de las marcas dejadas por varias crecidas del río. Phung Hung, habitada durante generaciones por una misma familia, combina columnas de madera, balcones y motivos decorativos relacionados con la buena fortuna.

Estas viviendas estrechas y alargadas conectaban la calle comercial con la zona fluvial. La distribución permitía mover con facilidad seda, especias, cerámica y otros productos llegados en barco.

Hoi An al anochecer. / Istock / tawatchaiprakobkit

Por qué los farolillos se han convertido en el gran símbolo de Hoi An

Los farolillos llegaron con las comunidades mercantiles chinas y japonesas. Los artesanos vietnamitas adaptaron después su fabricación con bambú ligero y seda teñida, dos materiales que acabaron definiendo la imagen nocturna de la ciudad.

Cada pieza exige curvar las varillas, montar el armazón y tensar la tela con precisión. Se elaboran en forma de esfera, rombo, gota o flor de loto. Sus colores también transmiten significados concretos:

El rojo se relaciona con la fortuna y la felicidad.

se relaciona con la fortuna y la felicidad. El amarillo representa riqueza y prosperidad.

representa riqueza y prosperidad. El verde se asocia con la salud.

se asocia con la salud. El azul transmite calma y armonía.

Durante las noches de luna llena, buena parte del centro reduce la iluminación eléctrica y los farolillos adquieren todo el protagonismo. Pequeñas lámparas de papel se depositan sobre el agua como gesto de gratitud, recuerdo o esperanza. La escena atrae por su belleza y conserva, al mismo tiempo, una fuerte dimensión espiritual.

Hoi An ofrece una experiencia visual y gastrinómica ideal. / Istock / tawatchaiprakobkit

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La vida junto al río Thu Bon: mercados, barcas y escenas cotidianas

El río Thu Bon hizo posible el desarrollo de Hoi An como puerto comercial. Su cauce conectaba las montañas del interior con el mar y facilitaba el transporte de madera, seda, cerámica y especias.

Esa relación continúa presente. Al amanecer, los pescadores descargan sus capturas en los mercados ribereños mientras comerciantes y cocineros negocian pescados, cangrejos y camarones. Más tarde aparecen las barcas de madera y los thung chai, embarcaciones circulares de bambú que se utilizan en los canales rodeados de palmeras nipa.

El río también cuenta con su propia leyenda. La tradición oral recuerda a Lady Thu Bon, una figura protectora asociada con la fertilidad de los campos, las lluvias y la seguridad de las comunidades asentadas en sus orillas.

Hoi An, Vietnam / @Launchmetrics Spotlight / I am Kien / Agencia iStock

Qué experiencias culturales permiten conocer la esencia de Hoi An

La cocina local guarda la memoria comercial de la ciudad. El cao lau combina fideos gruesos, cerdo asado, hierbas frescas y una pequeña cantidad de caldo concentrado. Su receta tradicional se relaciona con el agua del antiguo pozo de Ba Le y con ceniza vegetal procedente de las islas Cham.

Las rosas blancas, delicadas masas de arroz rellenas, y el com ga, arroz aromático con pollo desmenuzado, completan un recetario formado por ingredientes locales e influencias llegadas de otros puertos asiáticos.

Fuera del casco antiguo, la aldea de Kim Bong mantiene la carpintería y la talla de madera que dieron forma a numerosos edificios históricos. En Thanh Ha, los alfareros continúan trabajando la arcilla con técnicas tradicionales para crear tejas, baldosas y piezas de uso cotidiano.

Homemade Cao Lau Vietnamese cuisine noodle bowl. / Istock

Las casas siguen habitadas, los talleres continúan activos y el río conserva su papel en la rutina diaria. Esa continuidad convierte a Hoi An en algo más que un conjunto monumental: es una ciudad donde la historia permanece integrada en la vida de sus habitantes.

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