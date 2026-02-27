La histórica región de Asia Menor que querrás visitar este 2026: con iglesias excavadas en la montaña y ciudades subterráneas, forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad

Otras formaciones rocosas muy curiosas que cubren la región son las llamadas chimeneas de hadas del conocido Valle de los Monjes. Se trata de las formaciones geológicas más famosas de toda Capadocia, y es que no es de extrañar, porque son de lo más peculiares. Se tratan de unas columnas de roca naturales conformadas por una base de toba volcánica que se estrecha a medida que alcanza altura, y coronada en su parte más alta por una piedra más dura y resistente a la erosión, que luce como una especie de gorro. Además de las chimeneas de hadas, en el valle también se encuentra la capilla de San Simeón, con una chimenea de tres cabezas y donde se dice que se refugió el santo.