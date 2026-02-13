El precioso pueblo de la costa italiana que querrás visitar este 2026: verdadero despliegue de belleza, forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad

Amalfi, como toda la Costa Amalfitana, se distingue por la siembra de limoneros, los limones de los cuales se hacen servir, sobre todo, para la producción del limoncello, el licor más emblemático de la región. Es por esto que en muchos de los restaurantes y establecimientos podrás degustar platos tan peculiares como los espagueti al limón o la delizia al limone, el postre por excelencia de Amalfi. Famosísimos también, pero sin limón, son los scialatielli all’amalfitana, una especie de tagliatelle acompañados con marisco.