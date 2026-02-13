El precioso pueblo de la costa italiana que querrás visitar este 2026: verdadero despliegue de belleza, forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad
En una de las costas más bonitas de la península itálica, esta villa cuenta con una hermosa arquitectura medieval, unos impresionantes paisajes costeros y una gastronomía exquisita.
País vecino, Italia cuenta con más de 7,4 mil kilómetros de costa, una costa reconocida internacionalmente, y con muchísima razón, como una de las más bonitas y mágicas de todo el mundo. Sus playas y pueblos costeros son destinos habituales para los turistas de alrededor del planeta, especialmente en verano, época en que el visitante puede disfrutar del sol y la atmósfera del mediterráneo mientras descubre algunas de las poblaciones más bonitas que existen.
Una de las regiones más visitadas del país, así como una de las de mayor belleza, es la región de la Campania, cuya capital es Nápoles y es donde encontramos yacimientos y lugares históricos tan importantes como Pompeya y el Monte Vesubio. Además, es también en la costa de Campania donde se extiende una de las costas más hermosas de toda la península: la Costa Amalfitana.
Un pueblo de leyenda
Principal localidad de la Costa Amalfitana, la comuna de Amalfi es, sin duda alguna, uno de los pueblos más bonitos que hay a lo largo de la costa italiana. Perteneciente a la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, junto con toda la Costa Amalfitana, Amalfi es el lugar ideal donde relajarse y dejar el tiempo pasar sin ningún tipo de preocupaciones.
Según cuenta el mito, el origen del pueblo recae en la trágica muerte de la ninfa llamada Amalfi, de quien el héroe griego Heracles estaba profundamente enamorado. Para honrar su muerte, Heracles decidió que enterraría a su amada en el lugar más hermoso del planeta. Después de recorrer medio mundo, el héroe finalmente llegó al lugar en el que hoy se asienta la villa de Amalfi y, deslumbrado por la apabullante belleza del entorno, decidió enterrar allí a la ninfa.
En el sur se pasa mejor
El principal monumento arquitectónico que alberga Amalfi es la impresionante Catedral, dedicada al apóstol San Andrés (los restos del cual yacen en la cripta de la catedral) y construida en el siglo IX en un estilo predominantemente románico árabe-normando. Junto al templo, el Claustro del Paraíso es un hermoso espacio compuesto por un precioso jardín mediterráneo rodeado de cuatro pórticos que ofrece un auténtico remanso de paz.
A la salida de la catedral se extiende la preciosa Piazza del Duomo, donde comienza la Via Lorenzo D’Amalfi, la calle principal del pueblo que está repleta de tiendas, heladerías y restaurantes. Espina dorsal del casco antiguo, una muy buena opción para descubrir los rincones más secretos de Amalfi es perderse por las estrechas calles adyacentes a la Via Lorenzo, donde se encuentran maravillas como la Fontana Cap è Ciuccio, una bonita y curiosa fuente que recuerda a los burritos que antaño transportaban los limones que se cultivaban en la región.
Amalfi es también el punto de partida perfecto para explorar la Costa Amalfitana. La primera parada de la ruta suele ser el pueblo de Atrani, el pueblo más pequeño de Italia y situado a quince minutos andando de Amalfi. Mucho menos afectado por la turistificación, Atrani cuenta con un ambiente todavía más relajado y puntos de interés como la Piazza Umberto I o la Colegiata de María Magdalena.
Signora, i limoni!
Amalfi, como toda la Costa Amalfitana, se distingue por la siembra de limoneros, los limones de los cuales se hacen servir, sobre todo, para la producción del limoncello, el licor más emblemático de la región. Es por esto que en muchos de los restaurantes y establecimientos podrás degustar platos tan peculiares como los espagueti al limón o la delizia al limone, el postre por excelencia de Amalfi. Famosísimos también, pero sin limón, son los scialatielli all’amalfitana, una especie de tagliatelle acompañados con marisco.
