Ni Helsinki, ni Rovaniemi: la ciudad con el mejor ambiente para una escapada en 2026 está a orillas de un mar helado

Las proximidades al golfo, que en invierno ofrece una de las estampas heladas más impresionantes a este lado del país, es uno de los grandes atractivos para quienes lo visitan en invierno: completamente helado, es escenario de diferentes eventos culturales, como el Frozen People, un festival de música electrónica y arte en un entorno único de nieve y hielo. Inolvidable.