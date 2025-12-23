Ni Helsinki, ni Rovaniemi: la ciudad con el mejor ambiente para una escapada en 2026 está a orillas de un mar helado
Es la cuarta ciudad más grande de todo el país, cuna de la tecnología y la próxima Capital de la Cultura en 2026.
Finlandia en invierno es noche, hielo, nieve, auroras boreales, Papá Noel, mercadillos navideños… conceptos que irremediablemente nos llevan a pensar en destinos como Laponia, Rovaniemi o Helsinki. Pero hay vida más allá de los estereotipos y de las ciudades que todos tenemos en la cabeza incluso sin haber estado.
El país nórdico es uno de los más grandes de Europa, con sus casi 340.000 kilómetros cuadrados y cerca de 188.000 lagos (se le conoce como el país de los Mil Lagos, aunque tiene muchísimos más, como decimos). Sin embargo, entre sus destinos favoritos suelen estar siempre los mismos.
En invierno es el favorito de quienes quieren conocer la verdadera y genuina casa de Santa Claus (Joulupukki para los finlandeses) o de quienes quieren cazar alguna aurora boreal. Sin embargo, hay otros lugares que todavía son poco conocidos para el viajero en general, algo que está a punto de cambiar.
Cuál es la capital Europea de la Cultura 2026
Le pasa a esta ciudad, situada a medio camino entre el sur y el norte del país, a orillas del golfo de Botnia, en el noreste de Finlandia. Y es que ahí, a las puertas del Círculo Polar Ártico, se encuentra uno de los tesoros mejor guardados de Finlandia: Oulu.
Vinculada históricamente al salmón y el comercio de la brea (esa sustancia viscosa que se usaba para impermeabilizar barcos en el pasado), hoy es conocida por su innovación tecnológica, su cultura y su campeonato mundial de Air Guitar. Un reconocimiento que le ha llevado a ser proclamada Capital Europea de la Cultura en 2026.
La ciudad más joven de Finlandia
Es curioso porque se trata de una ciudad relativamente joven: fundada en el siglo XVII y arrasada por varios incendios consecutivos en el siglo XIX. Hoy es la ciudad más grande del norte de Finlandia, y “ofrece la combinación perfecta de modernidad, naturaleza y aventura”, como apuntan desde la Oficina de Turismo de Finlandia, VisitFinland.
Las proximidades al golfo, que en invierno ofrece una de las estampas heladas más impresionantes a este lado del país, es uno de los grandes atractivos para quienes lo visitan en invierno: completamente helado, es escenario de diferentes eventos culturales, como el Frozen People, un festival de música electrónica y arte en un entorno único de nieve y hielo. Inolvidable.
En verano, la Ruta de Pohjola es más que recomendable: “un recorrido panorámico de 900 kilómetros a través de los impresionantes paisajes del norte de Finlandia”, señalan. Uno de los más destacados es la isla de Hailuoto con sus playas de arena y encantadores pueblos.
Y durante todo el año, el Parque Nacional de Syöte, “un destino fantástico para hacer senderismo, esquiar, caminar con raquetas de nieve y paseos en trineo tirado por huskies”. Si a eso le añadimos que muy cerca se encuentra el Geoparque Rokua, reconocido por la UNESCO, sobran los motivos para descubrir este destino. Luego no digáis que no lo hemos avisado.
