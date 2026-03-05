Ni Madeira ni las Islas Canarias, el "Hawái europeo" está a 3 horas de Madrid: tiene 1.766 volcanes, lagos de colores y es el mejor lugar del mundo para ver cetáceos

Fácilmente accesible en avión desde Madrid o Barcelona, la isla de São Miguel es la más grande de todas, así como la que alberga una mayor oferta hotelera. Merece la pena empezar el viaje por Ponta Delgada, la ciudad más poblada de Azores y cuyo casco antiguo está repleto de construcciones de estilo barroco. Pero si hay algo por lo que es conocida São Miguel es por los preciosos lagos, uno verde y uno azul, que se extienden junto a la localidad de Sete Cidades. Al otro lado de la isla se halla la ciudad termal de Furnas, que alberga dos magníficos complejos termales y en cuyo subsuelo se cocina el tradicional cozido. Por último, frente a la costa de la ciudad de Vila Franca do Campo se erige un curioso islote con una hermosa piscina natural en el centro.