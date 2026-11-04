Una de las concentraciones de mantas más grandes del mundo: la bahía paradisíaca donde puedes contemplar 200 ejemplares en libertad

Maldivas guarda en la bahía de Hanifaru una escena que cambia la idea de un día de playa. Bajo la superficie, varias mantas pueden avanzar en fila, girar sobre sí mismas y cerrar un círculo mientras comen. El alimento que mueve a estos gigantes apenas se distingue a simple vista. Para quienes imaginan viajar a Maldivas , el atolón de Baa añade al descanso la posibilidad de observar uno de los grandes encuentros de fauna marina del Índico.

Una playa de arena blanca al atardecer. / istock

Dónde está Hanifaru, la pequeña bahía del atolón de Baa

Hanifaru ocupa el lado oriental del atolón de Baa, en la zona centro-occidental del archipiélago. La bahía forma parte de un espacio marino protegido integrado en la reserva de la biosfera reconocida por la Unesco. El paisaje continúa mucho más allá de la arena, con arrecifes, lagunas y canales que conectan aguas de distinta profundidad. Desde arriba se aprecia el dibujo del atolón; a ras del agua, su actividad.

El mar condiciona aquí la forma de mirar. Quien disfruta buscando tonos de azul en Boracay encontrará otro motivo para detenerse: en Hanifaru, el agua cargada de alimento puede resultar menos transparente. Esa turbidez ayuda a sostener la escena que se viene a buscar.

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Qué se ve cuando las mantas empiezan a alimentarse

Las protagonistas son mantas de arrecife, de la especie Mobula alfredi. Se desplazan con la boca abierta para filtrar el plancton y, según cómo se concentre la comida, cambian de estrategia. Una puede dar una voltereta; varias, seguirse formando una cadena. Las aletas se mueven como alas, pero cada giro responde a una necesidad muy concreta: comer.

En episodios excepcionales, la fila se cierra y otras mantas se incorporan hasta formar lo que los investigadores llaman alimentación en ciclón. Se han documentado agrupaciones de más de doscientos individuos en la bahía, aunque esas grandes concentraciones son episodios naturales, nunca una escena garantizada. ¿Te imaginas distinguir una silueta y descubrir después que detrás vienen muchas más?

Varias mantas avanzan con la boca abierta bajo el agua. / istock

Por qué se reúnen tantas mantas en una misma bahía

El secreto empieza con animales diminutos. El zooplancton asciende desde aguas profundas y las mareas pueden arrastrarlo hacia el interior del atolón. La forma de Hanifaru y la circulación del agua favorecen su acumulación. Una pequeña entrada del arrecife se convierte así en una despensa, especialmente durante el monzón del suroeste.

El mecanismo recuerda cuánto depende la vida marina de procesos que pasan inadvertidos desde la orilla. En las bahías de Puerto Rico , organismos microscópicos producen luz; aquí, otros organismos diminutos atraen a enormes peces. Entender qué ocurre bajo el agua hace más interesante la espera.

Un grupo de rayas visto desde arriba sobre el arrecife. / istock

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Observar desde la superficie y dejarles el paso libre

La visita exige atender a los guías y al personal del área protegida. En Hanifaru se practica esnórquel, mientras que el buceo con botella está prohibido. La prioridad es que los animales puedan seguir alimentándose: se evita perseguirlos, tocarlos o interponerse en su trayectoria. Un movimiento tranquilo permite observar más y molestar menos.

El encuentro tampoco necesita una fotografía a centímetros del animal. Mantener el espacio y esperar a que la manta decida por dónde pasar forma parte de la experiencia. Como en Fernando de Noronha , disfrutar de una isla con fauna silvestre implica adaptarse a sus habitantes. El recuerdo puede ser una única pasada, lenta y perfectamente visible.

La vegetación tropical llega hasta una playa de aguas transparentes. / istock

Baa también se descubre cuando las mantas se marchan

Fuera de esa concentración, Baa conserva otros ambientes: corales, praderas marinas, manglares e islas habitadas. La pesca sigue vinculando a las comunidades con el océano. Conviene dejar tiempo para conocer el atolón sin convertir cada salida en una búsqueda de mantas. Una laguna tranquila o la observación de peces junto al arrecife ofrecen otra escala del mismo paisaje.

La belleza insular admite ritmos distintos, como sucede en La Digue, en Seychelles . Aquí tiene sentido alternar momentos de observación y descanso, aceptando lo que permita el mar. El interés de Hanifaru reside también en que nada está preparado para nosotros.

Una estrella de mar sobre el fondo del arrecife. / istock

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Un banco de arena blanca rodeado de aguas turquesas. / istock

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