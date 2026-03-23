Hamburgo, la ciudad que se multiplica a sí misma

Este mismo puerto sobre el río Elba fue el que, allá por el siglo XIV, le valió a Hamburgo el calificativo de La puerta al mundo. Eran los tiempos de la Liga Hanseática, aquella asociación mercantil y defensiva que dominó el comercio marítimo hasta el siglo XVII, protegiendo sus rutas en el norte de Europa. Un puerto que hoy es el tercero mayor de Europa (por detrás del de Róterdam en los Países Bajos y el de Amberes-Brujas en Bélgica) y que no solo se erige en el epicentro de la actividad comercial con su trasiego de barcos de todos los continentes, sino que además es el alma de la ciudad. Los contenedores gigantes, la arquitectura portuaria, los museos navales, los muelles flanqueados de bancos donde sentarse cuando llega el buen tiempo definen la fisonomía de la ciudad, del mismo modo en que la conexión con el mundo exterior que le ha proporcionado históricamente define la idiosincrasia de su población. “Una idiosincrasia reservada, sí, pero con una mentalidad estratégica: aquí lo que se recomienda es saber mucho y hablar poco”, apunta Hedda en el momento en el que nuestros pies atraviesan el emblemático muelle flotante llamado Landungsbrücken. Este histórico embarcadero que hunde su origen en el siglo XII, cuando apenas era un amarre para los barcos incipientes, desarrolló un papel crucial en el siglo XIX con el inicio de la navegación a vapor. Fue entonces cuando se construyó esta innovadora estructura sobre pontones, que podía subir y bajar con la marea para las embarcaciones de todos los tamaños. Después, ya entrado el siglo XX, se fueron levantando majestuosos edificios en el estilo arquitectónico Jugendstil, que es la variante alemana del art nouveau.