Guinness Storehouse: descubriendo la mejor atracción cervecera de Europa 2022

Imprescindibles de Dublín

Trinity College

El Trinity College, oficialmente College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin es la universidad más antigua Irlanda y su biblioteca la más grande y, probablemente, más bella del país. Fundado en 1592 por la Reina Isabel I, está situado en el centro de la ciudad, frente a las antiguas Casas Irlandesas del Parlamento, su campus es perfecto para dar un paseo.