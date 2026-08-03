El parque de atracciones histórico que inspiró Dineyland está en el centro de una ciudad llena de colores y pensada para ser descubierta sin subir a un vehículo

Si buscas una ciudad perfecta para un viaje de fin de semana, has llegado al lugar adecuado. Copenhague es compacta, bonita y tiene ese ritmo pausado que marca el día a día en las ciudades pequeñas. No tiene muchos grandes monumentos y ese es precisamente su encanto: recorrer Copenhague no consiste en tachar objetivos de una lista, sino en descubrir la rutina de los autóctonos.

Aquí puedes leer todas las recomendaciones que Club VIAJAR y PANGEA tienen para viajar a Copenhague, la capital feliz de Dinamarca que tienes que visitar antes de que llegue el frío.

La Iglesia de Mármol en Copenhague / Unsplash / Sonia Remizua

Qué ver en Copenhague

Copenhague tiene una particularidad que la hace diferente de casi todas las capitales europeas: buena parte de su centro histórico es peatonal. Todo empezó en 1962, cuando se decidió peatonalizar la arteria principal, Stroget, como experimento. Solo en el primer año, la cantidad de peatones aumentó en un 35%. Decidieron hacerlo permanente.

A lo largo de las siguientes dos décadas, la peatonalización fue extendiéndose por las ramificaciones de esta calle. El resultado hoy es un sistema de 100.000 metros cuadrados de calles peatonales que se extienden, a lo largo, por más de un kilómetro, ocupando buena parte del centro de Dinamarca. Si quieres experimentarlo, en realidad no hace falta que busques Stroget: si te mueves por la ciudad, la recorrerás una y otra vez, porque esta avenida es el centro de todo.

Las casitas de colores de Copenhague / Unsplash / Lasse Jensen

Desde allí querrás salir hacia Gammeltory, la plaza más antigua de la ciudad donde se produjo su fundación en el siglo XII; a Amagertorv, con preciosos edificios de finales del siglo XVII, y a la también histórica Radhuspladsen, la Plaza del Ayuntamiento, un imponente edificio de ladrillo rojo. Cerca está también el Palacio de Amalienborg, residencia de la familia real danesa.

Un poco más allá se encuentra Nyhavn, la imagen más popular de Copenhague. Las casitas de colores, ubicadas justo frente al canal, se reflejan en el agua creando una estampa digna de una postal. De hecho, quien escribe estas líneas tiene en su salón tiene la estampa dibujada en acuarela, comprada en el mismo puerto, enmarcada en su salón.

La impresionante iglesia de Grundtvig, en Copenhague / Unsplash / Kirill

Para un segundo día en la ciudad, merece la pena apartarse de las arterias principales y dirigirse a lugares de paseo lento. Uno de los destinos recomendados es Kastellet, o el Parque de la Ciudadela. Se trata de una fortaleza muy bien conservada rodeada de lustrosos jardines.

Pero el destino que siempre recomiendo en Copenhague es el Parque Tivoli. Inaugurado en 1843, este parque de atracciones es el segundo más antiguo del mundo, solo por detrás de Dyrehavsbakken, a solo 40 kilómetros de Copenhague. Con bonitos jardines, montañas rusas y puestos de manzanas caramelizadas, Tivoli fue la inspiración de la que se partió para diseñar Disneyland, y es un espectáculo especialmente llamativo al atardecer, cuando se iluminan las atracciones.

Jardines del Tívoli en Copenhague. / Istock / sfe-co2

Dónde dormir y comer en Copenhague

Una de las grandes ventajas de Copenhague es que está todo cerca. Así pues, si bien hay ciudades como Londres o París en las que merece la pena alojarse en las afueras, la recomendación es buscar un hotel en Copenhague que sea lo bastante céntrico para poder ir andando a todos lados, como hacen los auténticos habitantes de la urbe. El Hotel Copenhaguen Plaza, ubicado en pleno centro histórico y con comodidades como desayuno tipo buffé y habitaciones decoradas con textiles, es una de las opciones más completas.

El canal de Copenhague desde el aire, un espectáculo que resume la ciudad a la perfección / Unsplash / Rolands Varsbergs

A la hora de comer, Club VIAJAR y PANGEA recomiendan buscar un local donde sirvan las delicias típicas: pescados ahumados y marinados, encurtidos y pequeñas tortas de harina forman parte del menú habitual danés. Si eres un apasionado de la gastronomía y te apetece hacer un gasto importante, puedes aprovechar para ir a visitar Noma, el varias veces galardonado como mejor restaurante del mundo para el que, eso sí, tendrás que reservar con muchos meses de antelación. En cuanto a alta gastronomía, tampoco podemos dejar de mencionar el tres estrellas Michelin Jordnaer, que, además de ser un baile para el paladar, es un festín de belleza nórdica en cada plato; ni el menú de 2.000 euros de The Alchemist.

Si, por el contrario, prefieres opciones más sencillas, te invitamos a dirigirte a Vaekst, un restaurante vegetal y de mariscos ubicado en un invernadero. Y no puedes marcharte de Copenhague sin haber degustado uno de sus famosos perritos calientes servidos en plena calle.

The Noma Project, el cerebro creativo detrás de Noma / Unsplash / Yohan Marion

Cuándo viajar a Copenhague

Debido a la dureza de los inviernos daneses, lo ideal es viajar a Copenhague durante el verano, cuando la temperatura ronda los 20 grados. No obstante, también es posible hacer una visita agradable a la ciudad en primavera y en otoño. Ahora bien: ¡asegúrate de abrigarte!

Cuándo reservar un viaje a Copenhague

Como destino europeo que es, no es necesario extender demasiado la antelación. Con 2 o 3 meses de margen para planificar el viaje es suficiente.

Pasear por Copenhague es la forma perfecta de descubrir todo su encanto / Unsplash / Mihai Moisa

Cuánto cuesta un viaje a Copenhague

Reservando con Club VIAJAR y PANGEA, es posible organizar un viaje a Copenhague desde 450 €, vuelos y alojamiento incluidos.

Cómo organizar un viaje a Copenhague

Aunque se trata de uno de los destinos más cómodos para visitar de Europa, Copenhague tiene sus particularidades. Desde naturaleza hasta ocio y cultura, la ciudad tiene mucho que ofrecer más allá de sus coloridas calles, y es difícil priorizar visitas y determinar qué hacer en un viaje exprés de unos pocos días.

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La ventaja de reservar con Club VIAJAR y PANGEA reside en eso: inspirándonos en un reportaje de la revista VIAJAR, los asesores de PANGEA configuran un viaje completamente a medida en base a las necesidades e intereses de cada viajero.

Partiendo de un recorrido de 4 días por 450 euros, los expertos de VIAJAR y los embajadores de PANGEA utilizan su conocimiento sobre el destino para crear una experiencia personalizada en actividades o, incluso, alargando el día a otros rincones de Dinamarca y de Suecia.

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