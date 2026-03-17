El país donde nació la civilización occidental es también uno de los destinos más bellos del Mediterráneo: templos milenarios, islas blancas y mares de un azul imposible

Cuando pienso en Grecia siempre me ocurre lo mismo: es imposible separar el paisaje de las historias que nacieron aquí. Hablar de este país es hablar de dioses, de héroes y de ciudades que han marcado la historia de Europa. Por eso un viaje a Grecia no consiste solo en recorrer lugares hermosos, también implica caminar por escenarios donde surgieron algunos de los relatos más influyentes de la cultura occidental.