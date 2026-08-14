De la Gran Muralla en helicóptero a Shanghái en Rolls-Royce: la China más espectacular en la nueva Expedición VIAJAR

Hay tantas formas de vivir los destinos como viajeros. Los hay que eligen recorrer un país seleccionando solo un par de puntos que ver en profundidad. Otros toman una lista de imprescindibles y la agotan sin tener demasiado contexto de ninguno de ellos. Y hay un tercer tipo de viajero, el que opta por descubrir una ubicación viviendo experiencias que comparten raíces con el destino.

Este último tipo de viajes es irrepetible. Además de proporcionar una mirada panorámica del lugar, permite vivir sensaciones al alcance de unos pocos. China Private Collection, la nueva propuesta de Expediciones VIAJAR y Grand Azulmarino, pertenece indudablemente a esta categoría.

Durante 16 días, del 20 de octubre al 4 de noviembre de 2026, solo ocho viajeros recorrerán algunos de los grandes iconos históricos y naturales de China en un itinerario que enlaza Pekín, Xi'an, Guilin y Yangshuo, Hangzhou, Huangshan y Shanghái. Pero son los pequeños —y no tan pequeños— detalles los que convierten la ruta en algo excepcional: vuelos internacionales en clase business, trenes de alta velocidad también en business, traslados privados, algunos de los hoteles más extraordinarios del país y un guía hispanohablante que acompañará al grupo durante todo el recorrido.

Y luego están las experiencias. Sobrevolar en helicóptero la Gran Muralla, practicar tai chi de forma privada, contemplar algunos de los paisajes que han inspirado durante siglos a los pintores chinos, cenar en un restaurante con estrella Michelin o recorrer Shanghái a bordo de un Rolls-Royce Phantom son algunas de ellas. Te lo contamos todo.

Joyas de Pekín, la gran capital china / Unsplash / Zq Lee

Pekín: la China imperial desde el cielo y desde la tierra

Tras aterrizar en la capital china, la primera toma de contacto será con uno de los lugares que mejor permiten entender la sofisticación de la antigua corte imperial: el Palacio de Verano, el enorme refugio de los emperadores lejos de la Ciudad Prohibida.

Al día siguiente cuando llegará una de las experiencias más extraordinarias de toda la expedición. El grupo viajará hasta Mutianyu, una de las secciones mejor conservadas de la Gran Muralla, rodeada en octubre por los colores otoñales de las montañas. Después de descubrirla a pie llegará el momento de verla a bordo de un vuelo privado en helicóptero.

La Gran Muralla China desde el aire, una experiencia irrepetible / Unsplash / Hanson Lu

De vuelta en Pekín aguardan la plaza de Tiananmén, la Ciudad Prohibida, los históricos hutongs y el Templo del Cielo. El itinerario incorpora además una sesión privada de tai chi y un placer gastronómico que justifica por sí solo un viaje a la capital china: probar el auténtico pato laqueado de Pekín.

Los Guerreros de Terracota son el gran tesoro de Xi'an / Unsplash / Aaron Greenwood

Xi'an: frente al ejército que llevaba 2.000 años esperando

Continuamos el recorrido en la antigua capital de trece dinastías. Aquí espera uno de los grandes hitos arqueológicos del planeta: los Guerreros de Terracota. Más de 8.000 figuras de soldados de tamaño natural fueron enterradas hace unos 2.200 años por orden de Qin Shi Huang, primer emperador de una China unificada. Lo extraordinario no está únicamente en sus dimensiones. Cada uno de aquellos guerreros presenta rasgos, expresiones y detalles diferentes, formando un ejército creado para acompañar al emperador en la eternidad.

En Xi'an, el alojamiento elegido es Huaqing Yutang Hotel, integrado en el histórico complejo del Palacio Huaqing y conectado con los manantiales termales que durante siglos utilizó la corte imperial.

Guilin, en China / Unsplash / Zhimai Zhang

Guilin y Yangshuo: entrar en una pintura china

La siguiente parada nos invita a descubrir una China muy diferente, que no suele aparecer en las postales. Guilin y Yangshuo son la materialización de ese paisaje que todos hemos visto alguna vez en una pintura tradicional china: montañas que emergen entre arrozales, ríos y pequeñas aldeas.

Navegaremos entre los famosos picos kársticos del río Li y nos adentraremos en las terrazas de arroz de Longji, esculpidas durante generaciones sobre las laderas de las montañas. El alojamiento será otro de los protagonistas de esta etapa: Banyan Tree Yangshuo, un resort rodeado por las formaciones kársticas.

El Lago del Oeste, en China / Unsplash / Zhu Edward Peq

Hangzhou: templos, jardines y el té más famoso de China

Marco Polo describió Hangzhou como una de las ciudades más espléndidas del mundo conocido. Muchos siglos después, su Lago del Oeste continúa un paisaje cultural excepcional: templos, jardines y plantaciones de té sustituyen durante unos días a las grandes ciudades. El itinerario nos permitirá disfrutar una ceremonia y degustación tradicional de té Longjing, una de las variedades verdes más prestigiosas de China. Dormiremos en Amanfayun, un alojamiento que ocupa un antiguo pueblo de peregrinos restaurado entre bosques, templos y campos de té.

Huangshan, un amanecer entre nubes / Unsplash / Uniq Trek

Huangshan: amanecer sobre el mar de nubes

La siguiente parada conduce hacia Huangshan. Las Montañas Amarillas es un territorio de picos graníticos y pinos retorcidos que durante siglos ha inspirado a los pintores y poetas chinos. Lo descubriremos en uno de sus momentos más espectaculares: el amanecer desde la montaña, cuando las cumbres comienzan a emerger entre las nubes.

Shanghai, el broche de oro a un viaje por China / Unsplash / Li Yang

Shanghái: terminar el viaje por todo lo alto

Si Pekín y Xi'an permiten mirar hacia el pasado, Shanghái muestra hasta dónde ha llegado la China contemporánea. Aquí visitaremos el Bund, los rascacielos de Pudong, los jardines Yuyuan y la Shanghai Tower. Como no podíamos terminar el viaje sin añadir un punto excepcional, una de las jornadas incluye un recorrido en Rolls-Royce Phantom con chófer privado.

La gastronomía también reserva uno de sus platos fuertes para el final: una comida en Yongyi Ting, restaurante con estrella Michelin especializado en reinterpretar la cocina de Shanghái.

La inmensidad de China proporciona paisajes muy variados / Unsplash / Jennifer Chen

La China más experimental: un viaje reservado a ocho personas

Un itinerario de estas características solo puede realizarse con un grupo reducido. Ocho es el número máximo de participantes de esta expedición, concebida expresamente para funcionar como un pequeño grupo privado. Gracias a esa escala, podemos utilizar vehículos exclusivos, contar con guías especializados y acceder a experiencias difícilmente compatibles con los grandes circuitos organizados.

El viaje tiene una duración de 15 noches y 16 días, con salida desde Madrid el 20 de octubre de 2026 y regreso el 4 de noviembre. El precio incluye los vuelos internacionales en business, los desplazamientos interiores previstos, alojamiento de lujo, pensión completa, experiencias, guías y seguro de asistencia y anulación.

Visitar la Gran Muralla, los Guerreros de Terracota o Shanghái puede hacerse de muchas maneras. Hacerlo con la Expedición VIAJAR a China Exclusiva, que incluye sobrevolar la primera en helicóptero, dormir junto a antiguos palacios imperiales y terminar recorriendo la última en Rolls-Royce es bastante más difícil de repetir. Puedes pedir presupuesto aquí.