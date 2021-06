Gran Canaria, una isla para relajarse y disfrutar de su naturaleza

Este año, más que nunca, nos merecemos unas buenas vacaciones. Y que mejor plan que disfrutarlas en Gran Canaria, un lugar que lo tiene todo, un destino único donde puedes relajarte, liberar tensiones y dar rienda suelta a tu imaginación de forma segura: hoy toca relax en un spa o en un centro de talasoterapia, mañana nos vamos a la playa, pasado practicamos senderismo por los mágicos rincones de la isla… y así hasta un infinito de posibilidades.

Salud y bienestar

Desde mediados del siglo XIX millones de turistas han viajado a Gran Canaria, buscando los beneficiosos y relajantes efectos del sol y del mar durante los 365 días del año, gracias a su eterna temperatura primaveral.

A lo largo del tiempo, la oferta de turismo de salud se ha ido desarrollando y complementando con una innovadora oferta relacionada con el turismo de bienestar, en una especie de simbiosis perfecta.

Hoteles de altísima calidad pertenecientes a las cadenas Gloria Thalasso & Hotels, Seaside Collection, Be Cordial Hotels & Resorts y Salobre Hotel Resort & Serenity, integrados en la asociación Gran Canaria Spa, Wellness & Health y situados en privilegiadas zonas de la costa cercanas al mar, disponen hoy de todo lo necesario para que puedas compatibilizar el ansiado sueño reparador con tratamientos con algas o lodos marinos, baños con sales, hidroterapia, aromaterapia, chocolaterapia, etc.

Y si, además de mejorar tu estado de bienestar físico y mental, deseas renovar tu aspecto estético, no lo dudes. Dos grandes centros médicos: Hospitales Universitarios San Roque y Hospital San José, asociados también a Gran Canaria Spa, Wellness & Health, ofrecen intervenciones de cirugía plástica, estética y reparadora, entre otras, a un coste inferior que en Península y sin merma alguna en la calidad del servicio.

Pasión por la naturaleza

Si lo que buscas es disfrutar plenamente de la naturaleza y de actividades como el senderismo, el barranquismo o la escalada, o conocer la cultura y la gastronomía del lugar con guías excelentes, lo mejor es acudir a la asociación Gran Canaria Natural & Active.

Con su ayuda descubrirás un lugar que impresiona al visitante. La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, declarada por la Unesco en 2005, abarca casi el 50% por ciento del territorio insular, lo que ha ayudado a conservar parajes y zonas boscosas que, por su belleza, no envidian a los del norte de Europa. También, desiertos en miniatura que evocan al gran Sáhara y altas montañas surgidas de erupciones volcánicas hace miles de años, como el Roque Nublo (símbolo de la isla) o el Roque Bentayga (lugar de culto de los aborígenes). En el centro montañoso de la isla se encuentra el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2019 y al que Unamuno se refirió como “tempestad petrificada” durante su estancia en 1910.

Un plan perfecto es recorrer estos paisajes a pie o en bici, gracias a más de 200 kilómetros de senderos, y recuperarse después en uno de los 7 hoteles y 27 casas rurales que forman parte de Gran Canaria Natural & Active, todos ellos localizados en lugares apartados, pero muy accesibles, y con el encanto de la tradicional arquitectura canaria. Y como colofón, ¿qué te parece una degustación de vinos y productos de la tierra? Quienes elaboran el vino en la isla, lo hacen con tanta pasión, que consiguen a través de su sabor transmitir algo de sus vidas. Es el caso de Finca La Laja & Bodegas Los Berrazales y Bodega Las Tirajanas.

Un mar de posibilidades

La aventura continúa por mar. Las características de sus 236 kilómetros de costa varían de forma significativa. Eso sí, en todas ellas puedes disfrutar del baño durante todo el año gracias a la agradable temperatura de sus aguas. Puedes hacerlo tanto en extensas playas de arena rubia, en el sur y suroeste de la isla, como en el norte, jalonada de pequeñas calas y donde también se encuentra una de las mejores playas urbanas del mundo, la de Las Canteras, de 3,5 km de longitud en plena capital de la isla.

Pero si lo que te apetece es activar tu adrenalina, puedes elegir entre avistar cetáceos con Spirit of The Sea, realizar excursiones marítimas a bordo de cómodos ferris por la costa suroeste con líneas Blue Bird y Líneas Salmón, observar los fondos submarinos, practicar la pesca de altura con Fish on!, deslizarte sobre la superficie del agua con tu tabla de surf, windsurf o bodyboard con BD Surf School, disfrutar de una excursión única a bordo del Five Star Boat, el catamarán a vela más grande del mundo, o simplemente disfrutar del acuario más moderno de Europa, el Poema del Mar, con más de 400 especies de todas las latitudes del planeta… En la Asociación Gran Canaria Blue puedes encontrar la mejor selección de empresas vinculadas al deporte y al ocio náutico, así como una gran oferta de alojamientos.

La isla del esfuerzo

Gran Canaria es también el destino ideal para los que desean poner a prueba sus limitaciones físicas participando en las múltiples maratones y pruebas deportivas que se organizan en la isla a lo largo del año, como la Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, la Escalada al Pico de Las Nieves (el más alto de la isla, con 1.956 metros de altitud) o la EPIC Gran Canaria, entre otras.

De hecho, son numerosos los quipos nacionales y extranjeros, especialmente de ciclismo, que se entrenan a fondo en la isla y se alojan en hoteles o apartamentos donde relajarse, descansar, tonificar sus músculos y degustar la preciada cocina canaria.

Para todos ellos, la asociación Gran Canaria Tri, Bike & Run ofrece un completo catálogo de empresas, alojamientos y centros médicos especializados para que puedas practicar tu deporte favorito garantizando la mejor organización, cuidado y recuperación.

Para más información y reservas