Uno de los paisajes más impactantes de América del Sur: una inmensa pared de hielo entre bosques de cuento y aguas turquesas

Cuando hago un ranking con los grandes paisajes de Sudamérica, el glaciar Perito Moreno siempre aparece entre los primeros. Hay pocos lugares capaces de concentrar tanta fuerza visual en un solo golpe de vista. Frente al lago Argentino, el hielo se eleva como una pared inmensa, azulada por dentro, cambiante por fuera, y convierte un viaje a Argentina en una idea todavía más sugerente para quien busca naturaleza con mayúsculas.

Perito Moreno, Argentina / Istock / kavram

"El Perito Moreno deja huella porque no se limita a impresionar", narra Gisela Durán, embajadora de PANGEA. También provoca una atención muy rara hoy, de esas que obligan a frenar, mirar y esperar. El hielo cruje, se tensa, se rompe a intervalos imprevisibles y hace que todo alrededor parezca aún más silencioso. ¿No es eso lo que uno espera de un paisaje memorable, que consiga detenerlo todo durante unos minutos?

Por qué el Perito Moreno es uno de los grandes iconos naturales de Argentina

Dentro del Parque Nacional Los Glaciares, el Perito Moreno ocupa un lugar central. No solo por su tamaño, también por la manera en la que se muestra. Su frente visible ronda los 70 metros de altura y su superficie alcanza unos 254 kilómetros cuadrados. Son cifras imponentes, sí, pero aquí los números solo sirven como punto de partida.

Lo realmente decisivo llega al imaginar esa masa de hielo frente al agua, con grietas intensas, tonos azules que cambian con la luz y desprendimientos que rompen la calma de pronto. Ahí está una de sus claves. El paisaje resulta monumental y, al mismo tiempo, mantiene algo vivo, casi tenso. Por eso se ha convertido en una de las grandes postales argentinas y en una referencia inevitable cuando se habla de Patagonia.

Glaciar Perito Moreno en el Parque Nacional de los Glaciares, Patagonia. / Tino Soriano

Un coloso de hielo en el corazón de la Patagonia

El Perito Moreno forma parte del sistema glaciar vinculado al Campo de Hielo Patagónico Sur, una de las mayores reservas de hielo del planeta fuera de las zonas polares. Ese dato ya da una pista del escenario en el que nos movemos. En esta parte del sur, la escala cambia. Los lagos parecen más anchos, las montañas ganan presencia y el vacío se vuelve una parte esencial del paisaje.

A mí me interesa especialmente esa sensación de territorio intacto que transmite la Patagonia cuando el hielo entra en escena. El relieve, los valles y las grandes masas de agua hablan de miles de años de transformación natural. Todo tiene un aspecto rotundo, limpio, casi mineral. El Perito Moreno encaja ahí como una pieza clave: no domina el entorno, lo ordena.

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El paisaje que rodea al glaciar: bosques, lago y montañas

Buena parte de la fuerza del Perito Moreno está en su contexto. El glaciar no aparece solo. Lo acompañan el bosque andino-patagónico, el lago y un horizonte de montañas que multiplica el efecto visual. Esa suma de elementos da profundidad a la escena y evita que el hielo se perciba como una imagen aislada.

En los alrededores aparecen especies como la lenga, el ñire y el guindo, árboles muy ligados al sur argentino. También vive aquí el huemul, una especie protegida y uno de los animales más simbólicos de los Andes patagónicos. Ese detalle cambia la lectura del lugar. Ya no hablamos únicamente de una gran masa de hielo, sino de un espacio natural completo, con fauna, vegetación y equilibrio propio. ¿Qué valor tiene un paisaje cuando, además de emocionar, conserva tanta vida alrededor? Muchísimo.

En esa forma de mirar el destino con más calma encajan muy bien Club VIAJAR y PANGEA, porque invitan a poner atención en lo que hace distinto a cada lugar y no solo en su imagen más famosa.

Curiosidades que explican la fama mundial del Perito Moreno

Hay comparaciones que ayudan a acercar su magnitud sin recargar el relato. El glaciar, a pesar de haber retrocedido, es más grande que la ciudad de Buenos Aires y su frente visible alcanza una altura parecida a la del Obelisco. Son referencias útiles porque el tamaño real del Perito Moreno cuesta mucho de imaginar hasta que uno lo sitúa junto a imágenes conocidas.

El glaciar Perito Moreno ha retrocedido 700 metros en los últimos dos años. / Istock / Dominik Voll / Istock

También sorprende su emplazamiento. El lago Argentino y el glaciar se encuentran a una altitud relativamente baja, algo poco intuitivo para un paisaje que solemos asociar con grandes cotas. A eso se suma una curiosidad todavía más llamativa: sobre el hielo vive la Andiperla willinki, un pequeño insecto adaptado a este ambiente extremo. El dato basta para recordar algo importante: incluso en un entorno aparentemente duro y silencioso, la naturaleza sigue encontrando formas de abrirse paso.

La sensación de estar frente a una de las postales más impactantes del sur

Lo que vuelve inolvidable al glaciar Perito Moreno no cabe del todo en una ficha descriptiva. Está en el sonido seco de una fractura, en la espera de un desprendimiento, en el contraste entre el blanco, el azul y el gris del agua. También está en esa percepción de inmensidad tan difícil de encontrar en otros paisajes más domesticados.

Hielo, bosque, montaña y lago conviven aquí con una fuerza visual extraordinaria.

Cada grieta, cada bloque que cae al agua y cada cambio de luz refuerzan su carácter único.

Por eso el Perito Moreno conserva un magnetismo tan potente. No necesita adornos ni exageraciones. Su fuerza aparece sola, en cada línea del frente glaciar, en cada grieta, en cada bloque que cae al agua y deja un eco largo. Yo lo veo así: más que una visita icónica, representa una de las expresiones más contundentes de la Patagonia.

Bosque y montaña en el Perito Moreno. / Istock

Al final, eso es lo que busco en un gran destino natural: un lugar que mantenga su intensidad más allá de la primera impresión. El glaciar Perito Moreno lo consigue por escala, por belleza y por carácter. Se queda en la memoria porque convierte el paisaje en algo casi físico, algo que se mira y se siente a la vez.

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