Gigantesca Irlanda del Norte, la Ruta Costera de la Calzada

Hace casi 200 años se decidió construir una carretera que permitiera salir del aislamiento a las poblaciones de la costa nordeste de Irlanda del Norte, que tenían su propio muro a lo Juego de tronos en la meseta de Antrim y los nueve valles (glens) que se despliegan hacia el mar. Fue una gran obra de ingeniería, que ayudaron a construir cientos de trabajadores de estos valles a las órdenes de William Bald a mediados del siglo XIX. Explosionaron montañas, levantaron diques y acabaron creando la carretera costera de Antrim, uno de los tramos históricos sobre los que se articula la vía por la que circulamos hoy: la Ruta Costera de la Calzada. Discurre entre Belfast y Derry-Londonderry por la costa, intercalando todos los paisajes diversos de los que presume la pequeña Irlanda del Norte en estos 193 kilómetros. Entre ellos, el más especial, la Calzada del Gigante, esa que también se creó, según la leyenda, con las rocas de la costa de Antrim arrancadas por el gigante Finn McCool para crear un sendero que le permitiera alcanzar al otro gigante en liza, el escocés Benandonner.

El famoso Órgano de la Cascada del Gigante, Irlanda del Norte / Cristina Candel

Cambiamos el chip para concentrarnos en conducir por la izquierda y arrancamos desde Belfast, la capital norirlandesa. Tras un paseo por el revitalizado Titanic Quarter, en cuyos astilleros Harland & Wolff se construyó el malogrado transatlántico, reflexionamos sobre cómo la apertura del Museo Titanic Belfast lo cambió todo en este puerto hace 14 años. Y la transformación no ha acabado. Ahí están recientes proyectos como los City Quays Gardens, en la otra orilla del río Lagan, para atestiguarlo.

Casas de colores en el paseo marítimo de Whitehead. / Cristina Candel

Cogemos la A2 rumbo a Carrickfergus, la primera de nuestras paradas, a la que seguirán las localidades de Whitehead, Ballygally, Glenarm, Carnlough, Glenariffe, Cushendall y Cushendun, en las que visitamos sus coquetas bahías y puertos acompañadas de decenas de gaviotas. Quizá la más de postal sea Whitehead, cuya fila de casitas de colores contrastando con el azul del mar en el paseo marítimo acapara todos los flashes. En una de ellas atisbamos la consulta de un dentista, confirmando que sí hay buenos lugares en los que sacarse una muela. Mientras avanzamos, miramos de reojo el puerto de Belfast, pero en breve la península de Islandmagee tomará el testigo. En ella se encuentran los Gobbins, una ruta por pasarelas entre acantilados, y enseguida vendrá la larga lista de castillos que dan la bienvenida al viajero en cada pueblecito. En Carrickfergus atesoran una reliquia normanda del siglo XII y el de Ballygally fue transformado en hotel en la década de 1930 pero sin perder su esencia de fortaleza. En este último, los fans de Juego de tronos pueden cotillear en su hall una de las puertas de madera de las 10 que se tallaron con los árboles caídos durante una tormenta en The Dark Hedges y que relatan episodios de la sexta temporada.

Puerto de Carnlough. / Cristina Candel

Merece la pena internarse un momento en el interior del condado de Antrim, rumbo a la carretera de Bregagh, para pasear por esta umbría avenida de hayas que despide el primer capítulo de la segunda temporada de Juego de tronos y que cobija el paseo de miles de fans, y no fans, pese al maldito mordisco que les dio una tormenta. Más castillos, como el de Glenarm, también están ya vinculados para siempre a la saga iniciada por George R. R. Martin justo ahora 30 años. La residencia en la que ha vivido durante siglos la familia McDonnell, condes de Antrim, es escenario de El caballero de los Siete Reinos, la precuela de Juego de tronos estrenada el pasado enero. Situada en una finca capitaneada por unos jardines amurallados que cuentan con huerto, cascada, fuentes, invernadero, miradores…, en este complejo también hay sitio para una heladería, un establo con ovejitas, un salón de té… ¡Se puede echar el día aquí!

La Calzada del Gigante, con sus cerca de 40.000 columnas de basalto, cumple 40 años este 2026 como Patrimonio de la Humanidad

Acantilados de la Calzada del Gigante y vista de Cushendun. / Cristina Candel

Continuamos el camino adentrándonos en los nueve valles de Antrim, que tan verdes descienden hacia el mar por el este y norte de la meseta de Antrim, un gran altiplano volcánico de basalto que se formó hace unos 60 millones de años en el mismo episodio que dio forma a la Calzada del Gigante. Nos gusta que la carretera a veces discurra a nivel del mar, codeándose con él, y que otras, ascienda estrecha entre prados donde todas las ovejas de este país nos miran sin inmutarse. Tanto en las alturas como en las bajuras, promontorios y miradores (de Garron Point a Torr Head —el lugar más cercano entre Irlanda del Norte y Escocia—) nos invitan a avistar la costa escocesa desde esta área declarada de excepcional belleza natural.

Llegamos a Cushendall sin poder desviar la mirada de la plana e hipnótica montaña Lurigethan que la protege. Y tras ella, Cushendun, el puerto de Irlanda más cercano a Gran Bretaña y en el pasado, el punto principal de partida hacia las Tierras Altas de Escocia. Cualquiera de los dos pueblos ‘Cushen-’ es ideal para hacer una parada gastro en la ruta.

Avenida de hayas The Dark Hedges. / Cristina Candel

Esos paisajes tan dramáticos

Empezamos la exploración de la costa norte en Ballycastle, el mejor lugar para vivir en Irlanda del Norte, dicen. En su día, un enclave importante de la minería de carbón y del lino, hoy nos detenemos en su puerto deportivo admirando la isla de Rathlin, cuyos acantilados albergan la mayor colonia de aves marinas de Irlanda del Norte. Hablamos con alguien muy especial sobre ella. Su nombre es Flip Robinson y conduce uno de los tours más premiados del país centrado en Juego de tronos, Giant Tours Ireland. Lo hace por derecho, ya que él mismo ha sido doble de Hodor y de la Montaña en la serie, así que no hay detalle y enclave de la producción que tanto turismo ha traído a Irlanda del Norte que no domine. Desde su Ballycastle natal nos recomienda visitar “su hermosa playa, coger el ferry a la isla de Rathlin, esos paisajes tan dramáticos…”. Y si le pedimos elegir el mejor sitio del país, no lo duda: “La costa norte es lo mejor, con los glens, la carretera que rodea la costa…”. Sí, justo esta por la que vamos conduciendo. Flip trabajó también en dos de los siguientes puntos de nuestra ruta: el puente Carrick-a-Rede y la esperada Calzada del Gigante. Nos lanzamos a ellos desde el pueblo de Bushmills, declarado patrimonio histórico y hogar de la destilería de whiskey con licencia más antigua del mundo.

El vertiginoso puente de cuerda que lleva al islote de Carrick-a-Rede se encuentra unos 15 minutos en coche al este de la Calzada. Que te den un certificado después de cruzar este desfiladero de 30 metros de profundidad ya prueba que es todo un desafío. Erigido en su día por los pescadores de salmón, la espera antes de recorrerlo se hace larga, hay que aguardar que el viento sea favorable y permita el paso. Pero también se puede descender el bello sendero de un kilómetro que baja hasta él… y luego no cruzarlo. De miedosos a las alturas está el mundo lleno.

Mural en el Craft Village (diseñado por Joe Campbell y pintado por UV Arts) que rinde homenaje a las mujeres que trabajaron en las fábricas de camisas en Derry-Londonderry. / Cristina Candel

La acuarela que despertó a la Calzada

Llegamos a la Calzada antes de que abra su completo Centro de Visitantes, cuando solo la vigilan y limpian los miembros del National Trust que la gestiona. Elegimos de sus cuatro rutas la de color rojo, la difícil, que discurre por la zona alta de los acantilados. Desde aquí se ve que la Calzada no son solo esas columnas de piedras basálticas de entre tres y siete lados (aunque la mayoría son hexagonales) que sobresalen como escalones del mar, sino un total de tres kilómetros de costa con varias bahías (entre ellas, Port na Spaniagh, donde naufragó la galeaza Girona de la Armada Invencible).

Otro detalle del Craft Village de Derry-Londonderry. / Cristina Candel

Bajamos los 162 empinados escalones del pastor (Shepherd’s Steps) hasta el Órgano, nuestro primer contacto con estas columnas de basalto de hasta 12 metros que simulan un órgano gigante en plena ladera. Descendemos a pie de playa hasta cruzar la llamada Puerta del Gigante, que da paso a las famosas 40.000 columnas poligonales. Gente de todas las edades, incluso con bebés en brazos, se aventuran por estos singulares escalones rellenos del agua de las olas. Se crearon hace unos 60 millones de años, durante la fragmentación del supercontinente Laurasia, que generó una intensa actividad volcánica en Irlanda del Norte, envolviendo de lava basáltica el país. Al enfriarse, una de las gruesas coladas se contrajo y se fracturó de manera regular, creando columnas de piedra con formas casi perfectas. Con el paso del tiempo, los glaciares, el viento y el mar fueron desgastando las capas de roca que las cubrían, hasta dejar al descubierto este paisaje tan singular. Un paisaje que este 2026 celebra sus 40 años como Patrimonio de la Humanidad y sigue cambiando cada día.

Mural de Dan Kitchener en Carrickfergus con una lluviosa escena nocturna y el castillo de la localidad. / Cristina Candel

Podemos decir que la pintora Susanna Drury es la primera responsable de que hoy estemos aquí. “Viví tres meses cerca de ella e iba allí casi cada día”, dijo esta artista que dibujó la Calzada con todo detalle a mediados del XVIII y cuyos gouaches (un tipo de acuarela) atrajeron la atención de científicos, y también turistas, hacia esta formación geológica. Otros, como Thomas Molyneux, no llegaron a visitar el lugar, pero eso no le impidió asociar el origen de estas rocas con el basalto y afirmar que eran obra de la naturaleza. Con el tiempo, muchos más descubrimientos se han hecho en este patrimonio mundial, como la presencia de estromatolitos (que figuran entre las evidencias de vida más antiguas de la Tierra, aparecidas hace 3.000 millones de años), de flores amarillas del tojo (que huelen a coco) o del habitante más pequeño del lugar, el caracol Vertigo angustior. Además, una nueva investigación realizada por el Servicio Geológico de Irlanda del Norte y el Servicio Geológico Británico acaba de revelar que los episodios volcánicos que formaron estas rocas de la región duraron tan solo 5,5 millones de años, no los 13,5 millones que se creía. Nos vamos de la Calzada escuchando los ecos del Dreams de los Cranberries (queridísima Dolores O’Riordan) en un vídeo del centro de visitantes. Lo interpretó el Rock Choir en septiembre de 2025, convirtiéndose en el primer coro en actuar en este lugar.

Mural Bernadette de la Galería del Pueblo en el Bogside de Derry-Londonderry. / Cristina Candel

Desde miradores como el de Magheracross se divisa el castillo de Dunluce, el arco natural The Wishing Arch y las dunas de arena de la playa de Whiterocks

Entre ruinas de tronos

Seguimos avanzando dirección oeste hasta Dunluce, el castillo de la casa Greyjoy en Juego de tronos, que también tiene impresas en sus ruinas su propia historia de conflictos familiares y de clanes (los McQuillan contra los MacDonnell). Ubicado en un escarpado promontorio entre la Calzada y Portrush, uno de los mejores sitios para divisarlo es el mirador de Magheracross, desde el que también hay unas vistas infinitas de la playa de Whiterocks.

Puente de cuerda de Carrick-a-Rede. / Cristina Candel

Otras playas espectaculares pueblan esta costa norte, desde Whitepark Bay hasta Portstewart Strand, donde paseamos por dunas con más de 6.000 años. Y también, frente al mar, se disponen algunos de los campos de golf más impresionantes del mundo en destinos vacacionales como Portstewart o Portrush. Tras sobrepasar este último, nos percatamos de que hemos abandonado el condado de Antrim para entrar en el de Derry y la bella ciudad amurallada a orillas del Foyle ya ocupa nuestros pensamientos.

Castillo de Dunluce. / Cristina Candel

Un Halloween muy especial

Llegamos a Derry-Londonderry en la semana de Halloween, cuando celebra el festival más grande de Europa dedicado a esta fiesta de raíces irlandesas. Lo hace desde los años 80, nos cuentan, cuando el Castle Bar organizó una fiesta de disfraces en su interior, hubo una amenaza de bomba y lo desalojaron, saliendo todos a la calle disfrazados, una tradición que ya se repetiría en los siguientes años con apoyo institucional. Nos alojamos en la orilla este del río Foyle, en Ebrington Square, que ha pasado de albergar instalaciones militares a ser hogar del DNA Museum, que espera abrir sus puertas en 2027 contando la historia de la ciudad. La misma plaza es perfecta para comprender la historia reciente de Derry-Londonderry, ya que eso nos obliga a cruzar el Puente de la Paz, el que “cambió toda la dinámica de la ciudad”, nos dice nuestra guía Bronagh, hace ahora 15 años. Hoy cruzamos por él junto a hordas de disfrazados que se dirigen al centro para disfrutar de conciertos, mercadillos, desfiles, espectáculos de luces... habitantes que en su día también decidieron cruzar al otro lado (y viceversa), posibilitando la comunicación entre la comunidad católica/nacionalista y la protestante/unionista y dándose cuenta de que era más beneficiosa que perjudicial.

Hotel Castillo de Ballygally. / Cristina Candel

Una vez cruzado el puente, la historia industrial de la ciudad, centrada en la fabricación de camisas en los siglos XIX y XX, nos habla a través de esculturas, como la de las madejas de hilo plantadas frente al ayuntamiento, o de murales, como el firmado por UV Artist en el Craft Village (un pueblecito dentro del pueblo lleno hoy de restaurantes y tiendas artesanales). Este mural representa a las trabajadoras de la fábrica de camisas Tillie & Hendersons, en su día la más grande del mundo, citada en El capital de Karl Marx, ya que su hija Eleanor la visitó en 1891. Merece la pena entrar en el ayuntamiento para echar un vistazo a sus vidrieras narrando la historia de la ciudad y como primer punto de contacto con John Hume, principal artífice del Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que puso fin a un conflicto de décadas en el país. Su Premio Nobel de la Paz —también el Gandhi por la Paz y el Martin Luther King Jr. A la No Violencia— se exponen en una vitrina. Acompañando a John aparece en este homenaje su mujer, Pat, cuyo papel en la defensa de la paz y la reconciliación no es menor.

Mirador de Magheracross. / Cristina Candel

Continuamos el paseo por la única ciudad completamente amurallada de Irlanda paseando sobre estos muros plagados de cañones (hasta 24) del siglo XVII. Dentro de su rectángulo perfecto se ubican la catedral de San Columba y la iglesia de St. Augustine, el lugar donde el patrón fundó su primera abadía, en el 546 d. C. También lo están el Apprentice Boys’ Memorial Hall (dedicado a la memoria de los 13 aprendices —jóvenes que se formaban en distintos oficios— que cerraron las puertas de la ciudad para defenderla del asedio católico jacobita a finales del XVII), el citado Craft Village y el Tower Museum (réplica de una torre real del siglo XV que ofrece un viaje por la historia de la ciudad y que cuenta con exposiciones temporales, como la actual de Derry Girls, la serie que tantos turistas ha traído a la ciudad).

Libros frente al mar La Finca Downhill y su bello y solitario templo Mussenden al borde del acantilado fueron nuestra última parada en la costa norte de la Ruta de la Calzada. Mandada construir por Frederick Augustus Hervey, cuarto conde de Bristol y obispo de Derry a finales del XVIII, caminamos por las ruinas de la mansión, antaño hogar familiar y hasta alojamiento para personal de la RAF, y llegamos hasta este templo inspirado, entre otros, en el tempietto de Bramante, que el obispo mandó construir como regalo de bodas para la hija de su primo, Frideswide Mussenden, con la que se insinuaba que compartía algo más que parentesco. Dentro albergaba una biblioteca donde un fuego eterno protegía los libros de la humedad. Desde allí se abrieron ante nosotras los últimos arcoíris y playas que vimos en este recorrido, la de Downhill al oeste y la de Castlerock al este.

Downhill House con el templo Mussenden al fondo. / Cristina Candel

Nuestro paseo finaliza en el Bogside. Lo observamos desde el Bastión Doble, uno de los baluartes con la mejor vista de este barrio obrero, escenario de dolorosos episodios del conflicto norirlandés. De este se puede aprender en el Museo del Free Derry, que abrió sus puertas en 2007 para contar esta historia por parte de quienes más la sufrieron: sus vecinos. Ellos guían a turistas en tours por el barrio, cuya historia se explica con arte gracias a los murales que decoran sus fachadas. En total son 12, conocidos como la Galería del Pueblo y pintados por tres artistas del Bogside (Tom y William Kelly y Kevin Hasson) desde principios de los 90. Los recorremos junto a nuestra guía, que también vivió en el barrio, y recordamos cada uno de los sucesos que tuvieron lugar en él: la batalla del Bogside, el Domingo Sangriento... También hay murales más recientes, alguno dedicado al Che Guevara y sus raíces irlandesas, e incluso una adaptación de Los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Decimos adiós al Bogside ante uno dedicado a John Hume, en el que aparece con otros Nobel de la Paz (Martin Luther King Jr., la Madre Teresa y Nelson Mandela) y el Puente de Brooklyn, una metáfora de quienes supieron tender puentes y un recordatorio de que esa tarea debe continuar.