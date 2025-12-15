Galle, la joya colonial de Sri Lanka que se ha convertido en el destino más deseado del país

La parte intramuros de la ciudad, la llamada Galle Fort, es un viaje al pasado, es como atravesar una cápsula del tiempo. Su muralla rodea todo su interior y la protege desde hace siglos de lo que sucede en el exterior, no solo de las colonizaciones que hubo en su tiempo, sino también de los desastres naturales como el último tsunami que dañó y asoló gran parte del país. En su interior hay que hacer parada en la Iglesia Holandesa Reformada —originalmente llamada Groote Kerk—, construida en 1755 y en cuyo interior todavía guarda lápidas con inscripciones en neerlandés; la Mezquita de Meera, uno de los templos árabes más bellos de la ciudad; el Faro de Galle, levantado por los británicos en 1939 y hasta el que desplazarse para ver uno de los atardeceres más bonitos de la zona; o la Biblioteca de Galle, un precioso edificio colonial en donde indagar en libros antiguos.