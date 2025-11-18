La fundadora de la primera agencia de viajes para mujeres que viajan solas: “Me fascina la India, pero hay una cosa que jamás haría"
Sabe de lo que habla: es una absoluta enamorada del país, al que ha ido en diferentes ocasiones a lo largo de los últimos años.
Lo que esta mujer viajera hizo hace casi 20 años no lo había hecho nadie hasta entonces. Y no nos referimos solo al hecho de ser mujer y viajar sola, obviamente. Sino a la puesta en marcha de la primera empresa de turismo de lujo femenino en cuyos viajes el eje de todo son ellas precisamente: las mujeres.
Ella intuía entonces lo que se ha demostrado después: el interés de las mujeres por viajar solas. No se equivocaba: hoy es un segmento en auge, representando el 14% de la demanda turística femenina, según un estudio de Mabrian junto a The Data Appeal Company. Y aunque tres de cuatro lo hacen dentro de las fronteras de sus propios países, cada vez son más las que se aventuran a hacerlo a lugares remotos.
El mejor ejemplo son las que viajan con Focus on Women, que no es la típica agencia de viajes para mujeres, sino una plataforma de networking femenino. Su creadora es la economista Alice Fauveau, quien lleva años recorriendo el mundo en busca de mujeres que inspiran a otras mujeres, para mostrar su cultura después a través de experiencias de lujo icónicas e inspiradoras en los viajes que organiza.
El gran desafío de las mujeres que viajan solas
Como experta organizadora de viajes primero, y como mujer, después, Fauveau sabe que “uno de los grandes desafíos a la hora de viajar es la seguridad”. Lo dice ella que, como proveedora de experiencias exclusivas, tiene una importante responsabilidad en que todo salga bien. Y lo confirma el informe de Mabrian, señalando que “la seguridad, junto a la variedad de la oferta turística, son factores decisivos para elegir el plan de viaje perfecto”.
Uno de los grandes ejemplos que pone la experta nos lleva hasta la India, destino al que se ha referido en su última intervención en Madrid a propósito de la mesa redonda organizada por SIE (Spain Is Excellence) en el marco de las jornadas ‘Coming Up!’, un evento organizado en torno al turismo de excelencia.
Una de las experiencias viajeras más intensas del mundo
Fauveau se declara una absoluta enamorada del país, al que ha ido en diferentes ocasiones a lo largo de los últimos años. Y en concreto de su capital, Benarés. Allí, a orillas del río Ganges, se encuentra una de las experiencias viajeras más intensas que cualquiera puede experimentar.
Se refiere a lo que sucede en los ‘ghats’, esos escalones en gradas que descienden hasta el Ganges en Benarés. Un lugar icónico en el que se realizan desde ceremonias religiosas y actividades cotidianas (como el secado de la ropa), a rituales de purificación y hasta cremaciones al aire libre. Sea como sea, se trata de un lugar sagrado al que no se puede ir de cualquier manera, ni a cualquier hora. “Mucho menos si viajas sola”, apunta.
Y aunque alguna clienta le ha sugerido acudir a los ‘ghats’ por la noche, o incluso quedarse allí a dormir, Fauveau tiene una respuesta muy clara al respecto. “Creo que es lo más peligroso que puedes hacer si viajas sola a India, es una locura”. Y si ella lo dice, hacerle caso parece lo más sensato, que para eso es experta en viajes hechos por, para y con mujeres.
