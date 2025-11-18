La fundadora de la primera agencia de viajes para mujeres que viajan solas: “Me fascina la India, pero hay una cosa que jamás haría"

Se refiere a lo que sucede en los ‘ghats’, esos escalones en gradas que descienden hasta el Ganges en Benarés. Un lugar icónico en el que se realizan desde ceremonias religiosas y actividades cotidianas (como el secado de la ropa), a rituales de purificación y hasta cremaciones al aire libre. Sea como sea, se trata de un lugar sagrado al que no se puede ir de cualquier manera, ni a cualquier hora. “Mucho menos si viajas sola”, apunta.