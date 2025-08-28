La fuente de chocolate más alta del mundo está en Zúrich, dicen que es “un paraíso para los sentidos”
Con nueve metros de altura, este templo del cacao es la pieza fundamental de Lindt Home of Chocolate, un museo donde es posible probarlo todo.
El chocolate es para Suiza uno de sus símbolos nacionales, y, tal y como sucede con todo lo que caracteriza a este país, también puede ser tecnología y mucho más que un atractivo para los turistas. En la ciudad de Zúrich, capital financiera y una de las más modernas de Europa, es posible visitar Lindt Home of Chocolate, un museo dedicado al cacao donde la protagonista por excelencia es su fuente de chocolate. Se trata de una cascada dulce de nueve metros de altura que, además de ser la más alta del planeta, es todo un reclamo turístico.
El aroma a cacao fundido ya impregna el ambiente metros antes de llegar ante esta suculenta obra de arte líquida y en movimiento. Pero además de la fuente, Lindt Home of Chocolate ofrece toda una experiencia inmersiva única. ¿Te interesa vivir esta experiencia única? Pincha aquí para descubrir todos los detalles de la Expedición Viajar-Suiza, que tendrá lugar el próximo octubre.
Un museo para oler, tocar y saborear
Inaugurado en 2020 y diseñado por los arquitectos suizos Christ & Gantenbein, el edificio de Lindt Home of Chocolate destaca por sus líneas contemporáneas, que integran la sede original de la marca Lindt. Aunque la verdadera magia del lugar está en su interior.
Aquí el visitante se adentra en la historia del cacao, desde sus orígenes mesoamericanos hasta la industrialización suiza llevada a cabo en el siglo XIX. Varias pantallas interactivas y estaciones olfativas se encargan de mejorar la experiencia a la hora de explicar los procesos de cultivo, la evolución de las recetas y los rituales de consumo.
Esta experiencia no es una visita cualquiera, pues forma parte de la Expedición VIAJAR a Suiza, un recorrido cuidadosamente diseñado por Temps d’Oci y Club VIAJAR que tendrá lugar el próximo octubre y que combina lo mejor del patrimonio suizo con paisajes alpinos de postal, trenes panorámicos, rutas culturales y sabores únicos. La entrada a Lindt Home of Chocolate es solo una de las muchas actividades seleccionadas para ofrecer un viaje completo, original y sensorial por el corazón de Suiza. Así que, si quieres visitar Lindt Home of Chocolate y vivir multitud de experiencias inolvidables, solo tienes que pinchar aquí para descubrir todo lo que la expedición ofrece.
Una de las secciones favoritas llega más adelante, en forma de fábrica en funcionamiento donde se puede contemplar cómo se moldean, enfrían y empaquetan algunas de las variedades más icónicas de Lindt. Aunque la mejor parte de la visita es la degustación, como broche final. Bombones clásicos rellenos de todas las opciones posibles, creaciones experimentales, tabletas… El visitante puede degustar todos los tipos de chocolate que desee antes de pasar por la tienda del museo para hacerse con ellos y así poder seguir disfrutándolos en casa. En la tienda también se venden ediciones limitadas y cajas personalizadas ideales para regalar y llevarse el mejor recuerdo de la visita.
Si hay una manera divertida de visitar Lindt Home of Chocolate, es hacerlo con Use Lahoz, gran conocedor del país helvético que liderará la próxima Expedición VIAJAR a Suiza el mes de octubre. No te pierdas este viaje inolvidable donde degustarás este exquisito museo y descubrirás otras joyas imprescindibles del país. Pincha aquí si quieres saber más de la Expedición a Suiza.