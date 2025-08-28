La fuente de chocolate más alta del mundo está en Zúrich, dicen que es “un paraíso para los sentidos”

El chocolate es para Suiza uno de sus símbolos nacionales, y, tal y como sucede con todo lo que caracteriza a este país, también puede ser tecnología y mucho más que un atractivo para los turistas. En la ciudad de Zúrich, capital financiera y una de las más modernas de Europa, es posible visitar Lindt Home of Chocolate, un museo dedicado al cacao donde la protagonista por excelencia es su fuente de chocolate. Se trata de una cascada dulce de nueve metros de altura que, además de ser la más alta del planeta, es todo un reclamo turístico.