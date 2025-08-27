Friburgo, un tesoro medieval bilingüe que une la Suiza alemana y la francófona
Ubicada al oeste del país, muy cerca de las fronteras con Francia y Alemania, esta ciudad es un cruce de caminos culturales que muestra un perfecto modelo de convivencia cultural y lingüística.
Mientras que muchas ciudades a lo largo y ancho del planeta tratan de integrar idiomas y culturas, Friburgo lleva siglos haciéndolo. A solo unos pasos del río Saane, sus habitantes cambian de idioma con una fluidez pasmosa. Aquí no existen fronteras ni señales que indiquen que hemos saltado a otra región. Simplemente nos encontramos en una ciudad que vive y piensa tanto en francés como en alemán, países a los que histórica y geográficamente está conectada.
Visitar Friburgo dentro de la Expedición VIAJAR a Suiza es es sumergirse en la auténtica esencia del país a través un recorrido exclusivo y cuidadosamente diseñado por Club VIAJAR y Temps d’Oci. Esta ciudad, con su fusión de lenguas, culturas y sabores, encarna el espíritu de una expedición que va más allá de lo superficial. Guiados por el escritor Use Lahoz y en un grupo reducido, los viajeros no solo descubren lugares, sino que los viven con profundidad, contexto y emoción. Un viaje así no se encuentra en cualquier guía. Si quieres saber más sobre la expedición, solo tienes que pinchar aquí.
Una ciudad entre fronteras
Fundada en 1120 por los duques de Zähringer, Friburgo tuvo su origen como fortaleza germánica. Durante siglos fue cruce de caminos entre comerciantes y viajeros que hablaban distintas lenguas, algo que se consolidó tras su adhesión a la Confederación Helvética, en 1481.
En la actualidad, aproximadamente el 63% de la población habla francés como primera lengua mientras que el 21% se comunica en alemán, aunque casi toda la población hace uso de ambos idiomas. Y es que Friburgo es, junto a Berna y Valais, una de las tres ciudades bilingües oficiales de Suiza.
Esta curiosa dualidad lingüística no solo está presente en las calles. También los colegios, los medios de comunicación locales y la universidad son completamente bilingües.
Para ser partícipe de esa maravillosa fusión cultural, lo mejor es perderse por su precioso casco histórico, protagonizado por la catedral de San Nicolás y su impresionante campanario de 74 metros de alto, hasta el puente de Berna, conocido así porque formaba parte de la ruta que conducía a la capital de Suiza. Por lo que, si quieres visitar esta ciudad cultural y muchas más en la Expedición VIAJAR a Suiza, solo tienes que pinchar aquí para descubrir todos los detalles.
Varios miradores permiten contemplar los tejados rojizos de la ciudad, cobijada entre verdes colinas y densos bosques. Aunque, para sumergirse en su historia, la mejor propuesta será adentrarse en museos como el de Arte e Historia o el Museo de Historia Natural.
También sentarse a la mesa será una buena forma de mimetizarse con su combinación de tradiciones culinarias, donde las salchichas, el rösti y las carnes especiadas de la Suiza alemana se mezclan con las cremas y los quesos de la cocina Suiza francesa, algo más refinada.
Descubrir Friburgo con el expedicionario experto Use Lahoz, escritor y periodista, es una de las mejores formas de sumergirse Friburgo. ¡Únete a la próxima Expedición VIAJAR, que tendrá lugar durante el próximo mes de octubre, y conoce esta ciudad que habla dos idiomas! Pincha aquí para consultar todos los detalles.