Friburgo, un tesoro medieval bilingüe que une la Suiza alemana y la francófona

Visitar Friburgo dentro de la Expedición VIAJAR a Suiza es es sumergirse en la auténtica esencia del país a través un recorrido exclusivo y cuidadosamente diseñado por Club VIAJAR y Temps d’Oci. Esta ciudad, con su fusión de lenguas, culturas y sabores, encarna el espíritu de una expedición que va más allá de lo superficial. Guiados por el escritor Use Lahoz y en un grupo reducido, los viajeros no solo descubren lugares, sino que los viven con profundidad, contexto y emoción. Un viaje así no se encuentra en cualquier guía. Si quieres saber más sobre la expedición, solo tienes que pinchar aquí.