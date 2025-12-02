La fortaleza más bonita del mundo está a menos de una hora de España: tiene forma de estrella, fue una pieza clave en épocas de guerra y es perfecta para huir del frío

Fue construido, por iniciativa del Conde de Lippe, sobre los restos de una antigua ermita, y tardó tres décadas en estar completada. Una de las pocas fortalezas europeas que puede presumir de no haber sido tomada nunca por el enemigo, cuenta con un espacio amurallado con cuatro vértices, con tres líneas de defensa, un foso de casi 10 metros de profundidad, y una torre donde se albergaban la capilla, varios cuarteles, y la Casa del Gobernador. En al parte superior de su puerta principal se encuentra la figura de un dragón tallado en la roca, dándole así el nombre de Puerta del Dragón.