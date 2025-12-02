La fortaleza más bonita del mundo está a menos de una hora de España: tiene forma de estrella, fue una pieza clave en épocas de guerra y es perfecta para huir del frío
Su puerta principal está custodiada por un dragón de piedra.
Quizás el mayor exponente de la arquitectura militar, las fortalezas han sido utilizadas por la gran mayoría de culturas a lo largo de la historia, habiendo ya constancia de su existencia en la ciudad de Roma durante la época de la Antigua República.
Uno de los conjuntos fortificados más grandes del mundo, y sin duda alguna el más espectacular de todos, se encuentra muy cerquita de España: menos de una hora de avión si se sale desde Madrid o Barcelona, aunque también se puede llegar en coche.
Pieza clave en la guerra
A menos de 15 kilómetros de la frontera con España, Portugal esconde, en la pequeña ciudad de Elvas, el conjunto militar fortificado más grande del mundo: la Fortaleza de Elvas.
Debido a su proximidad con la frontera, la fortaleza jugó un papel fundamental durante la Guerra de Restauración portuguesa, llegando incluso a convertirse en la sede del gobierno militar de la región del Alentejo. El conjunto probó su resistencia en varios ataques perpetrados por parte de soldados españoles, saliendo los portugueses victoriosos en cada uno de ellos.
Incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 2012, el conjunto militar está compuesto principalmente por dos baluartes: el Fuerte de Nuestra Señora de Gracia y el Fuerte de Santa Luzia, ambos con forma de estrella y perfectamente conservados.
A una distancia aproximada de un kilómetro al norte del centro de la ciudad de Elvas, el Fuerte de Nuestra Señora de Gracia se halla en lo alto de un cerro con su mismo nombre. Construida en el siglo XVIII, esta fortaleza es la más impresionante del conjunto, además de estar considerada por muchos historiadores como una de las fortalezas abaluartadas más importantes del mundo.
Fue construido, por iniciativa del Conde de Lippe, sobre los restos de una antigua ermita, y tardó tres décadas en estar completada. Una de las pocas fortalezas europeas que puede presumir de no haber sido tomada nunca por el enemigo, cuenta con un espacio amurallado con cuatro vértices, con tres líneas de defensa, un foso de casi 10 metros de profundidad, y una torre donde se albergaban la capilla, varios cuarteles, y la Casa del Gobernador. En al parte superior de su puerta principal se encuentra la figura de un dragón tallado en la roca, dándole así el nombre de Puerta del Dragón.
En la parte sur de Elvas, a escasos 500 metros de la ciudad, el Fuerte de Santa Luzia data del siglo XVII. Uno de los mayores ejemplos del arte de la fortificación en Europa, cuenta con una construcción central de planta rectangular rodeada de cuatro baluartes en punta, los cuales le dan, al igual que el Fuerte de Nuestra Señora de Gracia, una forma de estrella. Santa Luzia. Cuenta con varios cuarteles y dos cisternas, las cuales podían abastecer hasta cuatrocientos hombres durante tres meses; tenía, además, tres fosos y espacio para un total de 25 cañones.
Más que una fortaleza
Otro elemento por el cual es conocida la ciudad de Elvas es su imponente acueducto, el cual fue construido entre los siglos XV y XVII y llegaba a una altura máxima de 40 metros. Sus 8 kilómetros de longitud, los cuales cuentan con casi 850 arcos, abastecían de agua toda la ciudad.
Tanto el Fuerte de Nuestra Señora de Gracia y el Fuerte de Santa Luzia cierran todos los lunes y tienen los mismos horarios de apertura: de mayo a setiembre de 10h a 18h, y de octubre a abril de 10h a 17h.
Para el Fuerte de Gracia, el precio de entrada general es de 5€, subiendo hasta 8€ para la visita guiada. En Santa Luzia, la entrada general cuesta 3€, y la visita guiada son 5€. En ambos fuertes las entradas cuentan también con varios precios especiales, ya sean personas jubiladas, estudiantes o familias numerosas.
Llegar hasta Elvas es bien sencillo. Partiendo desde Madrid o Barcelona, uno puede coger un avión que vaya hasta Badajoz, y una vez allí alquilar un coche y en una media hora plantarse en Elvas. También existe la opción de volar hasta Lisboa, y después conducir unas dos horas hasta la ciudad.
