Ni Formentera, ni Ibiza: la isla más bonita de Europa está en Portugal, tiene forma de círculo, aguas transparentes y está sobre el cráter de un volcán

Se trata de una bahía circular de unos 150 metros de diámetro y 95 hectáreas de superficie. Su origen se remonta a una erupción volcánica submarina que, con el paso del tiempo, fue modelada por la erosión y la vegetación hasta dar lugar a la actual estructura. Fue descubierta en 1537, en uno de los primeros viajes al archipiélago. En el interior del cráter, la laguna ofrece aguas tranquilas y transparentes, ideales para el baño. La pequeña abertura que conecta con el océano permite la renovación constante del agua, generando un ecosistema marino equilibrado.