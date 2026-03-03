La forma más original de navegar por el Nilo es como lo hacían los egipcios hace siglos: un velero tradicional que te muestra la cara más auténtica del país

Quien piensa en Egipto suele imaginar pirámides, faraones y grandes cruceros surcando el Nilo. Sin embargo, existe una forma mucho más íntima y auténtica de recorrer el país: a bordo de una dahabeya, un elegante velero tradicional que navega impulsado por el viento, como se hacía en tiempos del siglo XIX. Dentro de los muchos viajes a Egipto posibles, esta experiencia se ha convertido en una de las más exclusivas y memorables para descubrir el corazón del país a otro ritmo. ¿Te imaginas despertar cada día con el Nilo en silencio frente a ti?