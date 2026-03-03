El parque que es patrimonio mundial y que se visita en la próxima Expedición VIAJAR a Indonesia.
El parque que es patrimonio mundial y que se visita en la próxima Expedición VIAJAR a Indonesia. / Istock / Wasan Cheewasukthaworn

Si vas a Indonesia, no te quedes solo en Bali: la isla más bonita del país tiene dragones, volcanes activos y aldeas que conservan rituales milenarios

En el extremo oriental del archipiélago indonesio, una isla volcánica combina lagos que cambian de color, arrozales con forma de telaraña y comunidades que mantienen estructuras sociales ancestrales.

Hay destinos que cambian la forma de mirar un mapa, y la isla de Flores, Indonesia, es uno de ellos. Cuando pienso en un viaje a Indonesia, mi cabeza se va a esta franja volcánica que se extiende al este de Bali, donde las carreteras serpentean entre montañas y las aldeas aparecen entre nubes bajas.

Sandra Conesa, embajadora de Indonesia en PANGEA, señala Flores como uno de los territorios que mejor explican la complejidad del país. Aquí la geografía condiciona la vida diaria, los volcanes siguen activos y las comunidades conservan estructuras sociales que apenas han variado con el tiempo.

Qué hace única a la isla de Flores en Indonesia frente a otras islas del país

Flores se sitúa en Wallacea, una zona de transición biológica donde confluyen especies de origen asiático y australiano. Ese aislamiento natural favoreció una evolución singular, visible tanto en su fauna como en su relieve abrupto.

Del Parque Nacional de Komodo a los lagos del Kelimutu, naturaleza en estado puro

En el extremo occidental, el Parque Nacional de Komodo protege un ecosistema delicado donde habita el dragón de Komodo. El acceso está regulado y supervisado para preservar el entorno.

Dragón de Komodo en Indonesia Si vas hasta Indonesia, tienes que ir hasta el Parque Nacional de Komodo (islas de Komodo, Rinca, y Padar) para ver a sus habitantes más famosos, los dragones. Estos bichos son enormes lagartos los más grandes del mundo-, también llamados varanos, que se puede visitar a través de una serie de rutas, siempre acompañado por un guía especializado. Ya sea por la impresión o por el susto que da contemplar un lagarto de más de 3 metros de longitud, te aseguramos que se quedará por siempre en tu memoria.

 / Joe McDonald/Corbis

La gestión del parque se basa en:

  • Cupo limitado de visitantes en áreas sensibles.
  • Reserva digital previa obligatoria.
  • Tasas destinadas a conservación.
  • Acompañamiento permanente de guardabosques.

El dragón avanza sobre la sabana seca con movimientos lentos y precisos. La distancia marcada por los rangers recuerda que la prioridad es mantener el equilibrio ecológico.

En el este, el volcán Kelimutu presenta tres lagos de cráter cuyos colores cambian según la actividad interna. Tonos turquesa, verdes profundos o rojizos aparecen por reacciones químicas vinculadas a minerales y gases volcánicos. Desde el mirador, el vapor se eleva mientras el sol transforma cada matiz.

El cráter del volcán Kelimutu (Isla Flores, Indonesia) tiene en su interior tres lagos de colores imposibles.

 / Tuul/Robert Harding World Imagery/Corbis

Ruta por la isla de Flores: de Labuan Bajo a las aldeas tradicionales del interior

La carretera Trans-Flores atraviesa montañas con curvas continuas y pendientes pronunciadas. Los desplazamientos requieren tiempo y atención. Cada tramo muestra un paisaje distinto, desde colinas áridas junto al mar hasta terrazas de arroz que cubren los valles.

Muchos viajeros que diseñan su experiencia con Club Viajar y PANGEA recorren esta ruta acompañados por conductores locales que conocen caminos secundarios y aldeas poco transitadas.

Los arrozales se plantan en las colinas, creando geometrías fanásticas que se funden con el paisaje natural

 / Istock / NanoStockk

Un viaje por carreteras escénicas entre arrozales, volcanes y cultura ancestral

En Cancar, los arrozales lingko forman un dibujo radial organizado alrededor del lodok, el punto central sagrado. Cada parcela se reparte como los radios de una rueda, asignada a una familia concreta según acuerdos tradicionales. Desde la colina, las líneas verdes se abren en abanico sobre la tierra húmeda.

En las tierras altas de Bajawa, la temperatura desciende varios grados. En la aldea de Bena, casas de madera con techos de paja se alinean frente a estructuras megalíticas. El volcán Inerie domina el horizonte. En las fachadas cuelgan mandíbulas de búfalo que reflejan la historia ceremonial de cada familia.

La isla de Flores más allá de los dragones: tradiciones, rituales y vida cotidiana

La identidad de Flores se sostiene en la fortaleza de sus pueblos. La etnia Ngada mantiene un sistema matrilineal donde la herencia pasa por la línea femenina. La mujer ocupa un papel central en la transmisión de la identidad del clan y en la organización social.

Ceremonias ancestrales, casas ngada y mercados locales en el día a día de Flores

En la aldea de Bena destacan dos estructuras simbólicas:

  • Ngadhu, representación masculina vinculada a protección y fuerza.
  • Bhaga, construcción femenina asociada al hogar y la continuidad familiar.
Celebraciones en Flores, Indonesia.

 / Istock / Danaan Andrew-Pacleb

Durante las celebraciones, la plaza se llena de cantos y movimientos circulares alrededor de estos símbolos. Los rituales forman parte de una estructura cultural activa.

En el mercado de Bajawa, los tejidos ikat teñidos con pigmentos naturales se colocan sobre mantas en el suelo. En un puesto se pesa arroz; en el siguiente, un teléfono genera un código QR para completar la compra. La tradición textil y la tecnología conviven en el mismo espacio, integradas en la vida diaria.

Flores mantiene una coherencia visible entre paisaje y cultura. Volcanes activos, dragones protegidos y aldeas que conservan sus estructuras sociales componen un territorio donde cada elemento tiene una función clara.

¿Estás pensando en viajar a Indonesia y quieres vivir la isla de Flores a tu medida? Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que siempre has leído en Viajar.

